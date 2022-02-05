Üye Girişi
Mersin'in nüfusu 1 milyon 891 bin 145'e yükseldi - Son Dakika

Mersin'in nüfusu 1 milyon 891 bin 145'e yükseldi

05.02.2022 11:11
Mersin'in nüfusu 1 milyon 891 bin 145'e yükseldi

MERSİN (İHA) – Mersin'in nüfusu, 22 bin 388 kişi artarak 1 milyon 891 bin 145 kişiye yükseldi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in nüfusu, 22 bin 388 kişi artarak 1 milyon 891 bin 145 kişiye yükseldi. Nüfus sıralamasına göre 11'inci sırada yer alan Mersin'de, nüfusun 39 bin 172'si yabancılardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun 1 milyon 891 bin 145'i Mersin'de yaşıyor.

Mersin'in nüfusunun yüzde 50,1'i kadın

TÜİK açıklamasında, Mersin nüfusunun 2021 yılında, bir önceki yıla göre 22 bin 388 kişi artarak 1 milyon 891 bin 145 kişiye yükseldiği bildirildi. Açıklamaya göre, nüfus sıralamasında 11'inci sırada yer alan Mersin'de, erkek nüfusu 944 bin 392 kişi, kadın nüfusunun ise 946 bin 753 kişi oldu. Buna göre, Mersin'de toplam nüfusun yüzde 49,9'unu erkeklerin, yüzde 50,1'ini kadınlar oluşturdu.

Mersin'in yıllık nüfus artış hızı, 2020 yılında binde 15,3 iken, 2021 yılında binde 11,9 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı' ise Mersin'de 2020 yılına göre 1 kişi artarak 122 kişiye yükseldi.

Mersin'in yabancı nüfusu 1 yılda 10 bin 390 kişi arttı

Öte yandan, Mersin'in yabancı nüfusu da 1 yılda 10 bin 390 kişi arttı. ADNKS sonuçlarına göre, Mersin'de 2020 yılında 28 bin 782 olan yabancı sayısı, 2021'de 39 bin 172'ye yükseldi. Yabancı nüfusun 20 bin 407'sini erkekler, 18 bin 765'ini de kadınlar oluşturdu. - MERSİN

YORUMLAR
500

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'in nüfusu 1 milyon 891 bin 145'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:09 Video kan dondurdu! Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:27 Yunan vekilinden Türkiye itirafı: Daha iyisini alacaklar
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 11:17:46. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'in nüfusu 1 milyon 891 bin 145'e yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement