Mersin Mut Belediyesi Yolculara Sıcak İkramda Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Mersin Mut Belediyesi Yolculara Sıcak İkramda Bulundu

Mersin Mut Belediyesi Yolculara Sıcak İkramda Bulundu

Mersin Mut Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle terminalde mahsur kalan yolculara çorba ve çay ikramında bulundu. Ayrıca yaşlı, çocuklu ve ihtiyaçlı yolcular belediye konuk evine yerleştirildi.

24.11.2024 20:33  Güncelleme: 20:35
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Mersin Mut Belediyesi, terminalde mahsur kalan yolculara belediye ekipleri çorba ve çay ikramında bulundu.

Mut Belediyesi, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapanınca, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otogarda bekleyen yolculara çorba ve çay ikram etti. Ayrıca yaşlı, çocuklu ve ihtiyaçlı yolcular belediye konuk evine yerleştirildi.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Sertavul geçidinin yoğun kar yağışı sebebiyle kapanmasından dolayı, ilçemiz otogarında mahsur kalan yolculara sıcak çorba ve çay ikramında bulunup yaşlı, çocuklu ve ihtiyaçlı vatandaşlarımızı belediye konukevine yerleştirdik. Gece boyunca sahada olup kardan etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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