Mersin Tarsus OSB\'de Yenilenebilir Enerji Vurgusu

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkan Sabri Tekli, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına özen gösterdiklerini belirterek, 'Yenilenebilir enerji dünyamızın geleceği açısından zaruri bir hal almıştır. Mersin Tarsus OSB'de kullanılan enerjinin yüzde 24'ü güneş enerjisinden karşılanıyor" dedi.

Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri, MTOSB'yi ziyaret ederek Başkan Sabri Tekli ile bir araya geldi. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini de ziyaret eden heyet, Başkan Tekli'den MTOSB hakkında bilgi aldı. Makinaların ve mühendislerin sanayi bölgeleri adına önemli olduğunu dikkat çeken Başkan Tekli, "Makinalar ve mühendisler bölgemiz için çok önemli. Fuarlara katılım sağlayarak makina teknolojisini yakından takip ediyoruz. Bölgemizdeki birçok tesis yurt dışı makinalarla kurulmuş, bundan dolayı bazen üzülüyorum. Makinalarda yerli üretime geçilmesi gerek. Makina sanayisinde yerlileşme oranını arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Mersin'de makine mühendisliği bölümünde okuyan tüm öğrencileri bölgeye davet eden Tekli, "Ülkemiz savunma sanayi sektöründe büyük bir hızla ilerliyor, fakat üretim hatlarında sanayi makinaları konusunda o hızı yakalayamadık. Yerli üretime mutlaka geçmemiz lazım" ifadelerini kulandı.

Başkan Tekli, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına özen gösterdiklerinin de altını çizerek, 'Yenilenebilir enerji dünyamızın geleceği açısından zaruri bir hal almıştır. Mersin Tarsus OSB'de kullanılan enerjinin yüzde 24'ü güneş enerjisinden karşılanıyor. Bu oran ile Yeşil OSB belgesi almaya hak kazandık" şeklinde konuştu.

Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz ise makina mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin, okudukları bölümün nasıl bir bölüm olduğunu tam manasıyla kavramaları gerektiğini dile getirerek, "Bu nedenle üniversitelerimizde oluşturduğumuz öğrenci komisyonumuz ile OSB'lerde fabrika gezileri düzenliyoruz, seminerlerimize ve toplantılarımıza davet ediyoruz. Öğrenci komitemiz çok aktif bir şekilde çalışıyor. Gençlerimizin önünü açmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Ziyaret programına, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcıları Pınar Özal Kanık ve Hasan Çay da katıldı. - MERSİN