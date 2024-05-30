Mersin Uluslararası Limanı, Türkiye'de bir ilk olan çevre dostu römorkörü hizmete soktu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Uluslararası Limanı, Türkiye'de bir ilk olan çevre dostu römorkörü hizmete soktu

Mersin Uluslararası Limanı, Türkiye\'de bir ilk olan çevre dostu römorkörü hizmete soktu

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 250 milyon lira bütçeli, Türkiye'de bir ilk olan çevre dostu MIP-5 römorkörünü törenle hizmete soktu. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, römorkörün deniz operasyonlarına kazandırılmasıyla ilgili önemini vurgulayarak, çevre dostu özellikleriyle sera gazı emisyonlarını azaltırken müşterilere yüksek kalitede hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti. Yeni nesil römorkör, Türk limanlarında bulunan mevcut römorkörlerden daha güçlü olmasıyla öne çıkıyor ve tüm liman operasyonlarını seri bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, yangın söndürme sistemi ve çevre koruma standartlarına uyumlu olmasıyla da dikkat çekiyor.

30.05.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 250 milyon lira bütçeli, Türkiye'de bir ilk olan çevre dostu MIP-5 römorkörünü törenle hizmete soktu.

Liman sahasında gerçekleştirilen törende konuşan MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, MIP-5'in deniz operasyonlarına kazandırılmasıyla ilgili, "Römorkaj hizmetleri limanımızdaki gemilerin güvenliğini, manevra kabiliyetini ve operasyonel verimliliğini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Bu yeni yakıt tasarruflu, çevre dostu römorkör, sera gazı emisyonlarımızı önemli ölçüde azaltırken, müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunmaya devam etme kararlılığımızı göstermektedir" dedi.

Son teknoloji ürünü yeni nesil römorkör, her biri 1.600 devir ve 2.200 kw güç üretebilen, 75 tonluk çekiş gücüne ve iki adet yüksek verimli 3516E dizel motora sahip MIP-5, bu özelliğiyle Türk limanlarında bulunan ve 45 ile 60-ton arasında çekiş gücü olan mevcut römorkörlerden önemli ölçüde daha güçlü olmasıyla fark oluşturuyor. Bu sayede 400 metreye kadar olan en büyük konteyner gemilerinin elleçlenmesi de dahil olmak üzere tüm liman operasyonlarını seri bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

24,4 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 5,5 metre su çekimi özelliğinde olan MIP-5, liman sahasında yada denizde yaşanacak olası bir yangın durumuna müdahale edilebilecek FIFI-1 yangın söndürme sistemi ve en üst düzey güverte/makine ekipmanıyla donatıldı. Normal dizel motorlu römorkörlere kıyasla azot oksit (NOx) emisyonlarını yüzde 75'e kadar azaltan Seçici Katalitik Oksit Reaktörüne (SCR) sahip MIP-5, azot oksit emisyonlarını azaltmaya yönelik Uluslararası Denizcilik Örgütü Çevre Koruma Emisyonu (IMO Tier III) standartlarına tam uyum sağlayan Türkiye'nin ilk römorkörü özelliğini taşıyor.

Römorkörün hizmete alınmasıyla ilgili düzenlenen törenine, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin Vali Yardımcısı ve Mersin Limanı Mülki İdare Amiri İbrahim Küçük, Kıyı Emniyeti Mersin Müdürü Adnan Bilen, kent protokolü üyeleri ve MIP çalışanları katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Türkiye, Mersin, Denizcilik, Çevre, Yerel, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Uluslararası Limanı, Türkiye'de bir ilk olan çevre dostu römorkörü hizmete soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:25:27. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Uluslararası Limanı, Türkiye'de bir ilk olan çevre dostu römorkörü hizmete soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement