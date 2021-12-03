Mersin Valiliğinden Milletvekili Başarır'ın iddialarına yalanlama - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin son toplantısında yaşanan gerginlikle ilgili CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın iddialarını prokovatif olarak değerlendirdi.

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı son toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak arasında yaşanan gerginlik ve ardından gelişen olaylarla ilgili, CHP Milletvekili Başarır'ın iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 30 Kasım 2021 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı sonrasında meydana gelen olay sırasında görevini hakkaniyetle yapmaya çalışan polislerimize yönelik iftira içerikli provokatif açıklamaları, ilimizde var olan huzur ve güven ortamını bozmaya ve germeye yönelik ithamlardır. Yaşanan olayda gerçekte mağdur olan Akdeniz Belediye Başkanı olmasına rağmen sanki mağdur o değilmiş gibi göstererek, bunun üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştığı görülmektedir. Milletvekilinin yargıya intikal etmiş bir konuyu bu derece manipüle etmesi büyük bir talihsizliktir. Valiliğimize ve Emniyet Teşkilatımıza yapılan bu haksız ithamlar bizleri son derece üzmüştür" denildi. - MERSİN