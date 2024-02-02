Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan: KADES 18 Bin 818 Kadına Tanıtıldı

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2023 yılında ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 18 bin 818 kadına tanıtılarak bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun 2024 yılı birinci toplantısı Mersin Valisi Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati önemini vurgulayan Vali Pehlivan, 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın 30 Haziran 2021'de imzalanarak yürürlüğe girdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1 Temmuz 2021'de düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldığını anımsattı.

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında hazırlanan ve 2021-2025 yıllarını kapsayacak Mersin İl Eylem Planının 4 ana hedefinin bulunduğunu belirten Pehlivan, bu hedeflerin adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık olduğunu ifade etti. Valilik himayesinde kaymakamlıklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kolluk birimlerinin ilgili kurumları ve sivil toplum teşkilatlarının iş birliği ve koordinasyonunda kadına yönelik şiddetle mücadelede kapsamlı çalışmalar yürüttüğüne vurgulayan Vali Pehlivan, şöyle devam etti: "2023 yılında ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) 18 bin 818 kadına tanıtılarak bilgilendirme yapılmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda temel, nihai ve en ideal hedef, şiddetin sıfırlanmasıdır. Kadına yönelik ve aile içi şiddeti önlemek amacıyla toplumumuzun bütün kesimlerinin iş birliği ve koordinasyon içinde gayret sarf etmesi büyük önem arz etmektedir."

Sosyal Hizmet Merkezlerinde 236 aile danışmanlığı ve 520 bireysel danışmanlık hizmeti ile 49 bin 755 kişiye aile eğitim programı kapsamında eğitim hizmeti verildiğini dile getiren Pehlivan, "Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 63 bin 80 hane ziyaret edilerek 158 bin 992 birey ile görüşme sağlanmış olup ihtiyaçlara dönük ilgili birim, kurum ve kuruluşlar ile çalışmalar yapılmıştır" dedi.

Valilik binasında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Kadir Okatan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Oğuz Eryılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, İl müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. - MERSİN