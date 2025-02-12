Mersin Valisi Atilla Toros göreve başladı

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Göç İdaresi Başkanlığından Mersin Valiliğine atanan Atilla Toros, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlan kararla Mersin Valiliğine atanan Atilla Toros'u, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Vali Toros, tören mangasını selamladıktan sonra yaptığı açıklamada, Mersin'de göreve başlamanın gurur ve onurunu yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sunduğunu dile getiren Atilla Toros, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken Mersin'imizin huzur ve güvenliğini tesis etmek için emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz başta olmak üzere hep birlikte çaba sarf edeceğiz ve kentimizi daha iyi noktalar taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.

Tarım, turizm, ticaret ve sanayisiyle, ulusal ticaret ağlarıyla, orman zenginlikleriyle ve limanıyla öne çıkan Mersin'de hep birlikte çalışacaklarını kaydeden Toros, "Şehrimizin tüm dinamiklerini harekete geçirecek, potansiyelini en verimli kullanacak şekilde birlikte hareket edeceğiz. İşçilerimizle, çiftçilerimizle, memurlarımızla, öğretmenlerimizle, genci ve yaşlısıyla başaracağız" ifadelerini kullandı.

Vali Atilla Toros daha sonra makamında toplantı yaptı. - MERSİN