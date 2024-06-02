Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği Meclisi (METAB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni dönem meclis üyeleri seçildi ve birlik başkanlığına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Ayrıca, 2023 yılı faaliyet raporu ve bütçe hesabı oy birliği ile kabul edildi.

02.06.2024 10:30  Güncelleme: 10:31
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Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği Meclisi (METAB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Resmi Gazete'de yayınlanması üzerine, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereği yeni dönem meclis toplantısı Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçe belediye başkanları, büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyeleri ile birlikte turizm sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Birlik Başkanı, Meclis 1. ve 2. Başkanvekili, 2 asil, 2 yedek Meclis Katip üyesi, Birlik Encümen üyeleri ile Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri seçimleri yapıldı. Yapılan gizli oylamada 2 yıllığına görev yapmak üzere birlik başkanlığına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Meclis 1. Başkanvekilliğine Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı, 2. Başkanvekilliğine ise Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kubilay Erdal seçildi.

Meclis Katip üyeliklerine; Toroslar Belediye Meclis Üyesi Sibel Tamaç ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hande Kerimgiller asil üye, Aydıncık Belediye Meclis Üyesi Onur Günebakmaz ile Tarsus Belediye Meclis Üyesi Hamidiye Kırıcı yedek üye olarak seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanının doğal üye olduğu, kalan 4 üyenin seçimle belirlendiği ve 1 yıllığına görev yapmak üzere Birlik Encümen Üyeliğine Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı, Silifke Belediye Meclis Üyesi Şerife Yörükçü ve turizmci iş insanı Necip Yücesoy seçildi. Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri ise oy birliği ile Toroslar Belediye Meclis Üyesi Hasan Özalp Önal, Tarsus Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarı ve Mut Belediye Meclis Üyesi Ali Tekin'den oluştu.

Birliğin 2023 yılı faaliyet raporu ile 2023 yılı Bütçe Hesabı ise bütçe dışı harcamaların yapılmadığı, ödeneklerin yerinde ve mevzuata uygun şekilde harcandığı belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avcı, yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, METAB bünyesinde güzel işler yapacaklarını ve kent turizminin gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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