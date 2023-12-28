Mersin Yenişehir Belediyesi Akıllı Şehirler Stratejik Planı 2030\'u Hazırlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli'ne katılan Türkiye'deki ilk ilçe belediyesi olan Mersin Yenişehir Belediyesi, hazırlamakta olduğu "Akıllı Şehirler Stratejik Plan 2030" doğrultusunda modern teknolojileri kullanarak, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akıllı şehir çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırarak, şehrin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Mersin Yenişehir Belediyesi, modern teknolojik araçların kullanımıyla, şehir hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla hazırlanan "Mersin Yenişehir Belediyesi Akıllı Şehirler Stratejik Plan 2030" ile Yenişehir Belediyesi daha yaşanılabilir bir kent için yapay zekayı kullanarak veri analizleri yapacak ve teknolojik yenilikleri de destekleyecek. Yenişehir Belediyesi "Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli"ne katılan Türkiye'deki ilk ilçe belediyesi olmuş ve Yenişehir, modelde 81 il arasında en akıllı 13'üncü kent olmuştu.

Mersin Yenişehir Belediyesi, kamu kurumları ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve üniversiteli öğrencilerin katılımıyla "Akıllı Yenişehir Çalıştayı" düzenledi. Akıllı şehir workshop uygulamalarının da düzenlendiği Çalıştayın açılışında Yenişehir Belediyesi ARGE Müdürü Özgür Doğuş Kayalı, Yenişehir Belediyesi Olgunluk Değerlendirme Modeli, akıllı şehirleşme kavramı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından akıllı şehirleşme konusunda yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yoğun ilgiyle düzenlenen "Akıllı Yenişehir Çalıştayı"nda Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Bilgen atık yönetimi ve yeşil bina kavramı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun, akıllı kentler ve sürdürülebilirlik ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Can İban akıllı şehirlerde coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zeka konularında sunum yaptı.