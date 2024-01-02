Mersin Yenişehir Belediyesi\'nden dar gelirli ailelere nakdi destek

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın aralık ayı tutarlarını yılbaşı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Halk Kart'tan bu ay 890 aile yararlandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı Yenişehir Halk Kart'ın aylık tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Yenişehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Yenişehir Halk Kart'tan bu ay 890 aile yararlandı. Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.