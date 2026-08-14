Mersinli muz üreticilerinden ithal vergi çağrısı - Son Dakika
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Mersinli muz üreticilerinden ithal vergi çağrısı

Mersinli muz üreticilerinden ithal vergi çağrısı
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Mersin Anamur'daki muz üreticileri, artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle ithal muza yüzde 145,8 gümrük vergisinin yeniden uygulanmasını istedi. Üreticiler, yerli üretimin ihtiyacı karşıladığını belirterek hükümetten destek talep etti.

(MERSİN) - Mersinli muz üreticileri, artan maliyetlere karşılık düşük satış fiyatları nedeniyle zorlandıklarını belirterek ithal muza yüzde 145,8 gümrük vergisinin yeniden uygulanmasını istedi. Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Salim Erdem, yerli üretimin ülke ihtiyacını karşılayabileceğini belirterek hükümete destek çağrısı yaptı.

Türkiye'nin en büyük yerli muz üretim merkezi olan Anamur'da üreticiler, artan maliyetlerin yanı sıra piyasadaki düşük muz fiyatlarıyla da mücadele ediyor. Üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a çağrıda bulunarak, ithal muza yüzde 145,8'lik gümrük vergisinin yeniden yürürlüğe konulmasını talep ediyor.

Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Salim Erdem, Türkiye'de muz üretiminin 2000 yılında 30 bin tondan bugün yaklaşık 1 milyon tona yükseldiğini belirtti. Üretimdeki artışta ithal muza uygulanan yüzde 145,8 gümrük vergisi ve sera desteklerinin etkili olduğunu ifade eden Erdem, yerli üretimin ülkenin muz ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaştığını söyledi. Erdem ayrıca, yerli üretim sayesinde ithal muz için her yıl yaklaşık 2 milyar dolar döviz çıkışının önlendiğini vurguladı.

"GÜMRÜK VERGİLERİ KALKTIĞI ZAMAN SERALARIMIZI SÖKECEĞİZ"

Ticaret Bakanlığı'na seslenen Erdem, "İthalat firmaları yeniden lobi oluşturup yoğun bir şekilde Ticaret Bakanlığı'nda çalışma yapıyorlar. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'tan yerli muz üreticilerinin yanında olmalarını istiyoruz. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerimiz var. İthal muz lobilerinin 'halka ucuz muz yedireceğiz' vaatlerine inanılırsa bunlarla rekabet etme imkanımız olmadığı için gümrük vergileri kalktığı zaman mecburen seralarımızı sökeceğiz ve halkımız muz yiyemeyecektir" dedi.

"İTHAL MUZLARDA KONTROLLER DAHA DA SIKILAŞTIRILMALI"

Yerli muz üreticileri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı taleplerinin olduğunu ifade eden Erdem, bu talepleri şöyle sıraladı:

"Gümrük vergileri yüzde 145,8 olarak uygulanmalı. Irak, İran ve Suriye'de muzları sıkı bir denetim altına alınmalı, ülkemize bu muzların kontrolsüz şekilde sürülmemesi sağlanmalı. Mersin Limanı'nın Muz İhtisas Gümrüğü'ne çevrilerek ithal edilen muzlar kırmızı hatlarda kontrol alanına alınarak kontrollerinin daha da sıkılaştırılması sağlanmalı. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonları muz konteynerlerinde Mersin Limanı'nda yapılmıştır. Zincir marketler maalesef yerli muz satmıyorlar. Yönetmelikle zincir marketlere reyonlarında en az yüzde 77 yerli muz bulundurma zorunluluğu getirilmesini istiyoruz."

Ülkemizde sadece 2 büyük zincir marketin yerli muz sattığını kaydeden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zincir marketler maalesef son dönemde, ithal muz daha dayanıklı diye, bizim muzumuz organik olduğu için, organik ortamda yetiştiği ve herhangi bir ilaç kullanılmadığı için bir hafta içinde raf ömrü bitiyor. Onun için marketler ithal muz alıyor. İthal muz ise 3 aylık gemi yolculuğundan sonra 1 ay depolarda bekliyor, 1 ay da marketlerde dayanabiliyor."

"İTHAL MUZ HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Kanser alanında çalışmaları bulunan Dr. Yavuz Dizdar'ın ithal muzdaki ilaç kalıntılarıyla ilgili iddialarına değinen Erdem, "İthal muzlara ilaç kullanıyorlarmış. O ilaç yıkamayla geçmediği için özellikle anne sütünden sonra ilk meyve olarak muz yiyen çocuklarımızda kanser riskini artırıyormuş. İthal muz halkımızın sağlığına da zarar veriyor" dedi.

Şu an 1 kilogram muz maliyetinin 42 lira olduğunu ancak kendilerinin kalitesine göre 8, 15 ve 25 lira bandında satabildiklerini kaydeden Erdem, "Onu da zorlanarak satıyoruz. Durma şansımız kalmadı. Buradan Ticaret Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza çağrı yapıyoruz. Yerli muz desteklensin. Geçmişte yaşanmış büyük bir yol kazası var. Tarih tekerrür etmesin. Yerli muz üreticisi olarak ülkemizin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar üretiriz. Yeter ki bizim ithal muz karşısında rekabet etme şansımız olsun. Yerli malı yurdun malı diyoruz. Vatandaşlarımızdan ithal muz yerine yerli muzu hem sağlıkları hem de ülke ekonomisi için talep etmelerini rica ediyoruz.

Kaynak: ANKA

Salim Erdem, Ekonomi, Anamur, Üretim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersinli muz üreticilerinden ithal vergi çağrısı - Son Dakika

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