Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençleri Turizm Sektöründe İstihdam Ediyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençleri Turizm Sektöründe İstihdam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençleri Turizm Sektöründe İstihdam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin turizm sektöründe istihdam edilmesi için paydaşlarıyla birlikte hayata geçirdiği 'Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi' meyvelerini vermeye başladı.

23.07.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin turizm sektöründe istihdam edilmesi için paydaşlarıyla birlikte hayata geçirdiği 'Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi' meyvelerini vermeye başladı.

Hayata geçirdiği projelerle gençlerin kariyer serüveninde onların yanında olan ve yeni fırsatlarla buluşmalarını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde istihdamın önünü açarken, bir taraftan da gençlerin umutlarını yeşertmeye ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin 'Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi' (MERTUSEG) sayesinde turizm sektörü ile alakalı hem teorik hem de uygulamalı eğitim alan ve MERCEK'in düzenlemiş olduğu Kariyer Günleri kapsamında birçok oda, dernek, vakıf ve firma yetkilisi ile tanışma fırsatı yakalayan gençler, şimdilerde yeni bir iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

"Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimler sayesinde, aranan personel haline geldi"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, MERTUSEG eğitimleri sonrası kursiyerlerin birçoğunun işe girdiğini aktararak, "Projemiz 31 Temmuz'da sonlanacak, ama kursiyerlerimizin yüzde 50'si işe yerleşmiş durumda. Almış oldukları eğitimin kaliteli olması neticesiyle de artık aranan personel olacaklarını düşünüyoruz" dedi.

MERTUSEG projesiyle, 18-29 yaş arasında ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin istihdamını amaçladıklarını dile getiren Maya, projenin bitmesine yakın emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını dile getirdi. Maya, "Bizim çabamız eğitimi verdikten sonra, istihdama katkıda bulunmak amacıyla da yönlendirmeler yapmaktı. Bunun için Kariyer Günleri planladık. Bu günlerde kursiyerlerimiz otel ve restoran yetkilileri ile bir araya geldiler. Kariyer Günlerinin ardından bir de turizm çalıştayı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 30 kadın 15 erkek, toplam 45 kursiyer olduğunu belirten Maya, pozitif ayrımcılığa oldukça önem verdiklerinin altını çizerek, ilerleyen dönemlerde MERCEK'te turizm eğitimlerinin devam edeceğini vurguladı.

"Büyükşehir Belediyesi, eğitim olanaklarının sağlanmasında çok iyi çalışmış"

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Burak Çetinkaya, projenin en büyük başarısının Büyükşehir Belediyesinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile eş güdümlü olarak programı yürütmesinden kaynaklı olduğunu belirtti. Çetinkaya, "Kurumlar kendi üzerine düşen sorumlulukları bence fazlasıyla yerine getirdiler. Büyükşehir Belediyesi bu projenin koordinatörü olduğu için projede ayrıca iletişim ve iş birliği başarısına yer ayırmak gerekiyor. Büyükşehir; gerek kursiyer seçiminde, gerekse de ders planlarının hazırlanmasında ve eğitim alanlarının sağlanmasında çok iyi çalışmalar yaptı" diye konuştu.

" Türkiye'de ve dünyada içine en kolay girilen sektör turizmdir"

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi İbrahim Çakan, proje kapsamında kursiyerlere 350 saatlik bir eğitim verdiklerini, eğitim boyunca da kendisinin 200 saatlik restoran hizmeti eğitimi verdiğini belirterek, "Bu program, bizim yükseköğretimde 2 yıllık bir programda sunduğumuz programa denk sayılabilecek ciddi bir bölümü kapsıyor. Eğer insanlarla yakın ilişki kurabilme, iletişim beceriniz varsa, bu meslek belli bir teknik beceriyi de aldığınızda ciddi biçimde istihdam sağlayacak bir alandır. Bizden eğitim alan 7-8 öğrencimiz de Mersin ve Mersin dışındaki illerde restoran bölümünde çalışıyorlar. Ben diğer kursiyerlerimizin de iş bulacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir Belediyesinin bu projesi sayesinde hayatım değişti"

27 yaşındaki Erkan Genç, MERTUSEG projesinde ön büro alanında mesleki eğitim aldığını ve Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu 'Kariyer Günleri'nin oldukça faydasını gördüğünü belirtti. Genç, "Ben daha önce turizm sektöründe sadece misafir konumundayken, proje sayesinde daha yetkin hale geldim. Hocalarımızın bize büyük katkısı oldu. Onlardan öğrendiklerimizi, şu an ön büro bölümünde uygulamaktayım" dedi.

Projede 45 kursiyer olduğunu, istihdam edilemeyen gençler için projenin çok büyük bir adım ve umut ışığı olduğunu aktaran Genç, "Ben açıkçası projeye başlamadan önce çok umutsuzdum. Fakat süreç ilerledikçe, turizm sektöründe istihdamın proje sayesinde çok kolay olacağını anladık. Proje hepimize çok güzel bir şekilde tanıtıldı. Ben umutsuz ve işsiz olduğum bir dönemde, Büyükşehir Belediyesinin bu projesiyle tanıştım ve hayatım değişti diyebilirim" diye konuştu.

"Proje bana hem istihdam, hem eğitim olarak çok yarar sağladı"

24 yaşındaki Ekin Boran Yıldırım ise proje boyunca oldukça yoğun ve kapsamlı bir eğitim aldıklarını ifade ederek, "Proje kapsamında Erdemli'de bir otelde iş buldum. Projenin bana sunmuş olduğu fırsatlardan bir tanesi de Kariyer Günleri oldu. Orada otellerden firma yetkilileri ile görüştük. Benim iş bulma konusunda gerçekten bir kaygım vardı ve üniversiteyi bıraktığım için eğitim konusunda da yarım kalmışlığım vardı. Proje bana hem istihdam hem de eğitim olarak geri dönüş sağladı diyebilirim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençleri Turizm Sektöründe İstihdam Ediyor - Son Dakika

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