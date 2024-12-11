Meryem Ana Evi Otoparkı İçin İmza Kampanyası Devam Ediyor

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Selçuk Belediyesinin yaklaşık yüzde 60'lık gelir kaynağını oluşturan Meryem Ana Evi otopark alanının işletmesinin yine belediye tarafından yapılması amacıyla başlatılan imza kampanyasına destek devam ediyor.

Selçuk Kent Konseyi bileşenleri öncülüğünde gerçekleşen imza kampanyası her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin yeniden Selçuk Belediyesinde kalması için başlatılan imza kampanyası için bu defa Selçuk İstasyon Meydanında stant kuruldu. Çevre ilçelerden gelen vatandaşların da destek verdiği kampanya sonrası tüm imzaların ilgili kuruma gönderileceği belirtildi.

Standı ziyaret ederek imzalarıyla kampanyaya destek olan vatandaşlar, otopark işletmesinin yeniden Selçuk Belediyesi tarafından yapılmasını, otopark gelirlerinin ilçede kalmasını istediklerini ifade ettiler. - İZMİR