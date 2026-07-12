Meryem Hanne Erbil Eğitimle Yeniden Hayata Tutundu - Son Dakika
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Meryem Hanne Erbil Eğitimle Yeniden Hayata Tutundu

12.07.2026 16:19
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Deprem sonrası spora dönen Meryem, 3 alanda Türkiye birincisi olarak 3 altın madalya kazandı.

(ADIYAMAN) - 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da enkaz altında 3 gün boyunca yaşam mücadelesi veren ve sağ kolunu kaybeden Meryem Hanne Erbil, spor hayatından kopmadı. Eskrim branşında bu kez sol koluyla yeniden sahaya çıkan Meryem, Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 3 farklı branşta Türkiye birincisi olarak 3 altın madalya kazandı.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da enkaz altında 3 gün boyunca yaşam mücadelesi veren, annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Meryem Hanne Erbil, sağ kolunu da yitirmesine rağmen hayata ve spora tutunarak büyük bir başarıya imza attı.

Depremden önce eskrim branşında mücadele eden ve sağ koluyla Türkiye üçüncülüğü derecesi elde eden genç sporcu, yaşadığı büyük acının ardından spor hayatından kopmadı. Bu kez sol koluyla yeniden sahaya çıkan Meryem, Diyarbakır'da düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 3 farklı branşta Türkiye birincisi olarak 3 altın madalya kazandı.

100 METRE, GÜLLE ATMA VE CİRİT ATMADA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Toplam 69 sporcunun katılımıyla Diyarbakır'da gerçekleştirilen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Meryem Hanne Erbil, U20 kategorisinde 100 metre, gülle atma ve cirit atma branşlarında Türkiye birincisi oldu.

"AİLEMİ VE SAĞ KOLUMU KAYBETTİM AMA SPORU BIRAKMADIM"

Spor hayatına yaklaşık 11 yıl önce eskrimle başladığını belirten Meryem Hanne Erbil, depremden sonra yeniden spora dönmenin kendisi için önemli bir güç kaynağı olduğunu söyledi.

Erbil, "Spor hayatım ilk başta eskrimle başladı. Yaklaşık 11 yıl önce bu branşla spora başladım. Başarılı bir sporcuydum ve devam ettim. Daha sonra hepimizin yaşadığı, 11 ilin yaşadığı 6 Şubat felaketini yaşadım. 6 Şubat'ta ailemi, annemi, babamı, küçük kardeşimi ve sağ kolumu kaybettim. Hem psikolojik olarak hem de bedenimle ilgili çok zor olaylar yaşadım" dedi.

Depremin ardından yeniden eskrime başladığını anlatan Erbil, antrenörlerinin yönlendirmesiyle atletizme de adım attığını ifade etti. Erbil, "Eskrim hocalarım farklı sporları da deneyebileceğimi söylediler. Atletizmle devam ettim. Ciritte ve güllede yeteneğimin olduğunu fark ettim. Çok yeniyim ama severek yapıyorum ve başarabileceğime inanıyorum" diye konuştu.

"HEDEFİM 2028 OLİMPİYATLARI"

Diyarbakır'da katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandığını belirten Meryem, "Diyarbakır'da Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Ciritte, güllede ve 100 metrede Türkiye birincisi oldum. 3 madalya kazandım. Adıyaman'a döndükten sonra tekrar antrenmanlarıma başladım. Hemen hemen her gün buraya gelip çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Önünde önemli hedefler olduğunu belirten genç sporcu, "İlk hedefimiz ocak ayında yapılacak olimpik deneme yarışmalarına katılmak. Daha sonra şubat ayında Dubai'deki turnuvaya katılmak istiyorum. Ardından 2027'de Kazakistan ve Özbekistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası hedefimiz var. Tüm sporcuların en büyük hedefi olan 2028 Olimpiyatları'na katılmak için de tüm gücümle çalışıyorum. Başaracağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİN VE İLİMİN ADINI DUYURMAK İSTİYORUM"

Bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür eden Erbil, başarılarını daha büyük madalyalarla taçlandırmak istediğini belirterek, "Bu süreçte yanımda olan antrenörüm Emre hocama, aileme, ablama, akrabalarıma, il müdürümüze ve bana destek olan herkese teşekkür ederim. İnşallah güzel madalyalarla, güzel sonuçlarla ülkemin ve ilimin adını duyurmak istiyorum" dedi.

"MERYEM ADIYAMAN İÇİN ÖRNEK BİR SPORCU OLDU"

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ise Erbil'in depremden sonra sporla yeniden hayata tutunduğunu belirterek, "100 metre, gülle atma ve cirit atmada Türkiye birincisi oldu. Bu başarı bizi çok sevindirdi. Deprem sonrası gençlerimizin sporla yeniden sosyal hayata kazandırılması açısından örnek sporculara ihtiyacımız vardı. Meryem, Adıyaman adına çok güzel bir örnek sporcu oldu" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spor yapmak isteyen tüm gençlere desteğe hazır olduklarını belirten Elüstü, Meryem'in azmi ve başarısının başka gençlere de örnek olacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Meryem Hanne Erbil Eğitimle Yeniden Hayata Tutundu - Son Dakika

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