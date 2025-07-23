Meryem Karael'den Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Meryem Karael'den Adalet Çağrısı

Meryem Karael\'den Adalet Çağrısı
23.07.2025 17:10
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Onur Karael’in eşi Meryem, silahlı saldırı sonrası adalet istedi, saldırganları tanık olarak gördüğünü belirtti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve sosyal medyada 'Arda Edeoğlu' adıyla tanınan Onur Karael'in eşi Meryem Karael, olayın ardından ilk kez konuştu. Eşinin masum olduğunu vurgulayan Karael, yetkililere 'adalet' çağrısında bulundu.

TikTok platformunda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Onur Karael, Kale Yolu üzerinde 3 kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 14 Temmuz 2025'te saldırıya uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan Karael ve kızları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen Karael, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cenazesi gözyaşları arasında memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verilen fenomenin saldırıda yaralanan 3 kızının tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Eşim ve çocuklarım haince pusuya düşürüldü"

Yaşanan acı olayın ardından sessizliğini bozan Meryem Karael, olay gecesini şöyle anlattı:

"Saldırının yaşandığı akşam çocuklarımla beraber eşimle kayınpederime gittik. Eşim ve 3 kızım arabada oturmuştu. Ben de oğluma su almak için evin önündeki markete girmiştim. Eşim otoparka dönerken arabaların arkasına saklanan kişiler birden ortaya çıktı. Önce eşime ateş ettiler, sonra arkaya çocuklarıma sıkmaya başladılar."

"Silah sesini duyunca yere yattım"

Silah seslerini duyunca araca doğru yöneldiğini belirten Karael, hemen oğluyla beraber yere yattıklarını söyledi. Karael, "Silah seslerini duyunca oğlum kucağımdaydı, hemen yere yattım. 3 kızımın bedeninde 4-5'er mermi var. Hepsi yoğun bakımda, biri İstanbul'a sevk edildi" dedi.

"Saldırıyı yapanları gördüm"

Saldırıyı gerçekleştirenleri gördüğünü ifade eden Karael, "Saldırı yapanları ve çocuklarım ile eşime ateş açan 2 kişiyi gördüm. Arabanın içinde olan 4-5 kişiydiler. Eşim mazlumdu, hiçbir suçu yoktu. Haince pusu kurdular. Hala tehdit mesajları alıyoruz. Bu bir insanlık suçu, bir vahşettir" ifadelerini kullandı.

"Barış değil, adalet istiyoruz"

Yapılan barış çağrılarına olumlu bakmadığını söyleyen Karael, "Daha çok anne ağlamasın istiyoruz. Barış istemiyorum, sadece adalet istiyorum. Bu barışı 2 ay önce yapsaydılar. Eşim haince öldürüldükten sonra o barışın bir anlamı kalmadı. Bu bir katliamdır. Bu vahşiliktir. Bu insanlığa, Müslümanlığa sığınmayan bir durumdur. Barış istemiyorum. Sadece adalet yerini bulsun" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meryem Karael'den Adalet Çağrısı - Son Dakika

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