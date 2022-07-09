Dünya genelinde Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Müslümanlar bayram namazını kılmak için camileri dolduruyor. İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail polisinin yollara kurduğu barikatlara ve yoğun kontrollere rağmen yaklaşık 150 bin kişi Mescid-i Aksa'yı doldurarak bayram namazında saf tuttu. Aileleriyle birlikte Mescid-i Aksa'ya gelen çocuklara hediye ve şeker dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı - Son Dakika

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