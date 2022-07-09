Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

09.07.2022 10:07

- Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Mescid'i Aksa'ya akın eden yaklaşık 150 bin Müslüman, Kurban Bayramı namazını kıldı.

- Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

KUDÜS - İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Mescid'i Aksa'ya akın eden yaklaşık 150 bin Müslüman, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Dünya genelinde Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Müslümanlar bayram namazını kılmak için camileri dolduruyor. İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail polisinin yollara kurduğu barikatlara ve yoğun kontrollere rağmen yaklaşık 150 bin kişi Mescid-i Aksa'yı doldurarak bayram namazında saf tuttu. Aileleriyle birlikte Mescid-i Aksa'ya gelen çocuklara hediye ve şeker dağıtıldı.

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Paşa Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı Paşa Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı - Son Dakika
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