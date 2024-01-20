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MESKİ, Silifke Arkum Bakım ve Onarım Atölyesi'ni Hayata Geçirdi - Son Dakika
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MESKİ, Silifke Arkum Bakım ve Onarım Atölyesi'ni Hayata Geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, Silifke Arkum Bakım ve Onarım Atölyesi'ni kullanarak 7 ilçede pompa, motor, trafo vb. ekipmanların bakımını hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde gerçekleştiriyor. Atölye, arızaya müdahale ekiplerinin sevk ve idaresinin yapıldığı bir merkez üs olarak kullanılıyor.

MESKİ, Silifke Arkum Bakım ve Onarım Atölyesi\'ni Hayata Geçirdi
20.01.2024 - 09:12,  Güncelleme: 09:15
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesinde Arkum Bakım ve Onarım Atölyesini hayata geçirdi.

MESKİ, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek ve insan ile çevre sağlığını esas alarak atık suların bertarafını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. MESKİ Elektrik Merkezleri Daire Başkanlığı tarafından tasarımı yapılan ve devreye alınan Silifke Arkum Bakım ve Onarım Atölyesinde Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut ve Gülnar'da bulunan pompa, motor, trafo vb. ekipmanların bakım, değişim ve tadilat işlemlerinin hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirileceği bildirildi.

Silifke Arkum Bakım ve Onarım Atölyesi, 7 ilçe için arızaya müdahale ekiplerinin sevk ve idaresinin gerçekleştirileceği bir merkez üs konumunda bulunuyor. Atölye içerisine kurulan SCADA Merkezi sayesinde arızalara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmeyi amaçlayan MESKİ, vatandaşların kesintisiz hizmet almalarını sağlıyor. Ayrıca atölyede bulunan geri kazanım merkezinde; pompa, motor, trafo, pano bakım ve imalat işleri gerçekleştiriliyor. Kritik stok, yedek parça, orta ve alçak gerilim şalt yedeklerinin yer aldığı ambarın yanı sıra, bakım ve tadilat için gelen malzemelerin tespit edildiği ürün kabul merkezi ile bakım öncesi ve sonrası ürünlerin test edildiği kalite kontrol merkezi de bulunuyor.

"Arızalara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmektedir"

MESKİ Elektrik Merkezleri Daire Başkanlığında Makine Mühendisi olarak görev yapan Mehmet Ali Kılıç, "Elektrik Merkezleri Daire Başkanlığı tarafından devreye alınan Silifke Arkum atölyemizde; Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut ve Gülnar ilçelerimizdeki, özellikle kırsal ve engebeli coğrafyaya sahip bölgelerimizde, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temininde önemli role sahip pompa, motor, trafo ve jeneratörlerimizin bakım, değişim ve tadilat işlemleri hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca, atölye içerisinde kurulmuş olan SCADA izleme merkezi sayesinde vatandaşlarımızın kesintisiz hizmet almaları için arızalara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmektedir" dedi. - MERSİN

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel MESKİ, Silifke Arkum Bakım ve Onarım Atölyesi'ni Hayata Geçirdi - Son Dakika


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