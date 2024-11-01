Meslek Liseleri ve Sanayi İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Meslek Liseleri ve Sanayi İş Birliği

Geniş Video İzle

Denizli'de meslek liseleri ile sanayi arasında iş birliği güçleniyor, 550 öğrenci destekleniyor.

01.11.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSO 7 meslek lisesinden 550 öğrenci ve 67 öğretmene hamilik desteği veriyor

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: "Amacımız, meslek liseleriyle sanayiyi yakınlaştırmak"

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yılbaşında imzalanan protokolün mevcut durumu ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen toplantıda sanayi dünyası ile eğitim camiası bir araya geldi. Programda konuşan DSO Başkanı Kasapoğlu, "Son bir yılda hizmet sektöründeki istihdamın yüzde 20'lere yaklaşması, sanayi sektöründeki ilginin azalmasına yol açtı. Bu durum, mesleki eğitimde yapacağımız çalışmaların önemini daha da artırıyor" dedi.

Denizli Sanayi Odası ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 23 Ocak 2024 tarihinde imzalanan 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü'nün mevcut durumu ve yaygınlaştırılma fırsatları, düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Bugüne kadar 7 farklı meslek lisesinden 550 öğrenci ve 67 öğretmenin faydalandığı, DSO'nun 10'a yakın üyesinin dahil olduğu protokolün mevcut durumunu ve protokolün yaygınlaştırılma fırsatları masaya yatırıldı. Toplantıya Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ile Başkan Yardımcıları Osman Uğurlu ve Mehmet Serter, DSO Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Emre Boz ve Mehmet Sarı, okul müdürleri, hamiler, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, Ocak ayında Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol sayesinde sanayici ve eğitim kurumları arasında köprü kurulmaya başlandığını belirtti. Bu protokolle, sanayiciler ve eğitim dünyasının iş birliğiyle meslek liselerinin niteliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Selim Kasapoğlu, projeye destek veren sanayicilere teşekkür etti, üzerine katarak yola devam etmek istediklerini dile getirdi. Başkan Kasapoğlu, "Bu protokolümüz, eğitim ve mesleki eğitim işgücü arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ocak ayından itibaren geçen süreçte protokole destek veren 10 firmamız, seçtikleri okullarda hamilik görevini üstlendiler. Bu görev, sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda sanayideki beklentilerin okullara aktarılması anlamına geliyor" dedi.

"Amacımız, meslek liseleriyle sanayiyi yakınlaştırmak"

Konuşmasında sanayinin geleceği konusunda endişelerini dile getiren Başkan Kasapoğlu, nitelikli personel bulmanın zorlaştığını belirterek, hizmet sektöründeki istihdam artışının, sanayi sektöründeki ilgiyi azalttığını ifade etti. Bu durumun, mesleki eğitimin önemini daha da artırdığını söyledi. İş dünyasının birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Kasapoğlu, "Personel bulmakta yaşadığımız sıkıntılar, sanayimizin geleceği hakkında endişelenmemize neden oluyor. Son bir yılda hizmet sektöründeki istihdamın yüzde 20'lere yaklaşması, sanayi sektöründeki ilginin azalmasına yol açtı. Bu durum, mesleki eğitimde yapacağımız çalışmaların önemini daha da artırıyor. Meslek liselerinin niteliğini artırmak, önümüzdeki süreçte çok önemli bir görev. Bu, sadece sanayicilerin veya Sanayi Odası'nın çabasıyla çözülebilecek bir sorun değil. Bu noktada, Sayın Müdürümüzün bu konulara odaklanması beni umutlandırıyor. Ayrıca, bu projeye destek veren makine ve bilişim sektöründeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu proje meyvelerini vermeye başladı. Amacımız, Denizli'deki meslek liseleriyle sanayiyi daha fazla yakınlaştırmak, meslek sahibi olacak gençlerimizi sanayide iş yapacak şekilde yetiştirmek ve Denizli sanayisinin geleceğini birlikte inşa etmek" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimize iş hayatına dair önemli bir vizyon kazandırdık"

Okulların, sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek öğrencilerin sektörü daha yakından tanımalarını sağladıklarını ve bu sayede öğrencilerin mesleki hedeflerini belirlemelerine yardımcı olduklarını ifade eden Müdür Çalışkan, konuşmasında imzalanan protokollerin sadece sembolik olmadığını, bu iş birliğinin somut sonuçlar doğurduğunu belirtti. Çalışkan, "Asıl önemli olan, bu protokollerin hayata geçirilmesi. Denizli'deki eğitimin sorumlusu olarak söylüyorum ki, kendi iç değerlendirme toplantılarımızı gerçekleştirdik ve okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizden yeni fikirler aldık. Özellikle sektör ziyaretleri, öğrencilerimize iş hayatına dair önemli bir vizyon kazandırdı. Bu projenin bize büyük bir farkındalık sağladığını belirtmek isterim" diye konuştu.

"Bu toprakların evlatlarını yetiştiriyoruz"

Sanayicilerin, öğrencilere sadece mesleki beceriler kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda onların karakter gelişimlerine de katkıda bulunduklarını belirten Çalışkan, "Yapmamız gereken çok şey var. İşte bu toplantılar, bu eksiklikleri gidermek ve yeni hedefler belirlemek için önemli. Burada bulunmak bizim görevimiz. Ancak sizlerin buraya gelerek, bizleri ağırlamanız ve bu konuya duyarlı olmanız takdire şayan. Unutmayalım ki bizler, bu toprakların evlatlarını yetiştiriyoruz. Onlara sadece bilgi değil, aynı zamanda bir ruh, bir karakter de kazandırıyoruz. Dolayısıyla bu çocuklar hepimizin çocukları. Eğitim camiası adına, bu duyarlılığınız için hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe döktüler"

Toplantı, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Emin Oğur'un sunumu ile devam etti. İmzalanan protokolün amacının, mesleki ve teknik eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek olduğuna dikkat çeken Şube Müdürü Oğur, "Bu kapsamda öğretmenlere eğitimler verilmesi, öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim görmeleri ve istihdam edilmeleri hedeflendi. Okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilerle donatılması da bu protokolün önemli bir parçasıydı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Sanayi Odası koordinasyonunda okulları, alanlarına uygun işletmelerle eşleştirdik. Bu eşleşmeler sonucunda öğrenciler, iş başında eğitim alarak teorik bilgilerini pratiğe döktüler. Düzenlenen eğitimlerle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz mesleki gelişimlerini desteklediler. Protokol kapsamında öğrencilerimize işletmelerde staj yapma imkanı sunarak, mezun olduklarında iş hayatına daha kolay adapte olmalarını hedefledik. Mesleki eğitim ve ilgili fuarlara teknik geziler düzenleyerek öğrencilerin sektörü yakından tanımalarını sağladık. Bu faaliyetlerle öğrencilerin motivasyonlarını artırarak mesleki hayata daha istekli hazırlanmalarını amaçladık" dedi.

10 sanayici, 7 farklı meslek lisesi, 550 öğrenci bir araya geldi

Sunumun ardından divan düzenine geçilen toplantıda, sanayicilerin ve eğitimcilerin beklentileri ve gelecekte yapılması gerekenler ele alındı. Başkan Yardımcıları Osman Uğurlu ve Mehmet Serter, mesleki eğitime katkı sunacak fikir, görüş ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Protokol kapsamda DSO üyesi firmalar, seçtikleri okullarda hamilik görevini üstlendi. Bu eşleşmeler sonucunda 7 farklı okuldaki 550 öğrenci ve 67 öğretmen faaliyetlerden yararlandı. Firma ziyaretleri yapıldı, kariyer günleri düzenlenerek, fuarlara katılım sağlandı. İşletmelerde beceri eğitim sözleşmeleri imzalandı ve uygulamalı dersler yapıldı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Meslek Lisesi, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meslek Liseleri ve Sanayi İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:18:57. #1.11#
SON DAKİKA: Meslek Liseleri ve Sanayi İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.