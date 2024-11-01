Meslek Liseleri ve Sanayi İş Birliği

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DSO 7 meslek lisesinden 550 öğrenci ve 67 öğretmene hamilik desteği veriyor

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: "Amacımız, meslek liseleriyle sanayiyi yakınlaştırmak"

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yılbaşında imzalanan protokolün mevcut durumu ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen toplantıda sanayi dünyası ile eğitim camiası bir araya geldi. Programda konuşan DSO Başkanı Kasapoğlu, "Son bir yılda hizmet sektöründeki istihdamın yüzde 20'lere yaklaşması, sanayi sektöründeki ilginin azalmasına yol açtı. Bu durum, mesleki eğitimde yapacağımız çalışmaların önemini daha da artırıyor" dedi.

Denizli Sanayi Odası ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 23 Ocak 2024 tarihinde imzalanan 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü'nün mevcut durumu ve yaygınlaştırılma fırsatları, düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Bugüne kadar 7 farklı meslek lisesinden 550 öğrenci ve 67 öğretmenin faydalandığı, DSO'nun 10'a yakın üyesinin dahil olduğu protokolün mevcut durumunu ve protokolün yaygınlaştırılma fırsatları masaya yatırıldı. Toplantıya Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ile Başkan Yardımcıları Osman Uğurlu ve Mehmet Serter, DSO Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Emre Boz ve Mehmet Sarı, okul müdürleri, hamiler, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, Ocak ayında Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol sayesinde sanayici ve eğitim kurumları arasında köprü kurulmaya başlandığını belirtti. Bu protokolle, sanayiciler ve eğitim dünyasının iş birliğiyle meslek liselerinin niteliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Selim Kasapoğlu, projeye destek veren sanayicilere teşekkür etti, üzerine katarak yola devam etmek istediklerini dile getirdi. Başkan Kasapoğlu, "Bu protokolümüz, eğitim ve mesleki eğitim işgücü arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ocak ayından itibaren geçen süreçte protokole destek veren 10 firmamız, seçtikleri okullarda hamilik görevini üstlendiler. Bu görev, sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda sanayideki beklentilerin okullara aktarılması anlamına geliyor" dedi.

"Amacımız, meslek liseleriyle sanayiyi yakınlaştırmak"

Konuşmasında sanayinin geleceği konusunda endişelerini dile getiren Başkan Kasapoğlu, nitelikli personel bulmanın zorlaştığını belirterek, hizmet sektöründeki istihdam artışının, sanayi sektöründeki ilgiyi azalttığını ifade etti. Bu durumun, mesleki eğitimin önemini daha da artırdığını söyledi. İş dünyasının birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Kasapoğlu, "Personel bulmakta yaşadığımız sıkıntılar, sanayimizin geleceği hakkında endişelenmemize neden oluyor. Son bir yılda hizmet sektöründeki istihdamın yüzde 20'lere yaklaşması, sanayi sektöründeki ilginin azalmasına yol açtı. Bu durum, mesleki eğitimde yapacağımız çalışmaların önemini daha da artırıyor. Meslek liselerinin niteliğini artırmak, önümüzdeki süreçte çok önemli bir görev. Bu, sadece sanayicilerin veya Sanayi Odası'nın çabasıyla çözülebilecek bir sorun değil. Bu noktada, Sayın Müdürümüzün bu konulara odaklanması beni umutlandırıyor. Ayrıca, bu projeye destek veren makine ve bilişim sektöründeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu proje meyvelerini vermeye başladı. Amacımız, Denizli'deki meslek liseleriyle sanayiyi daha fazla yakınlaştırmak, meslek sahibi olacak gençlerimizi sanayide iş yapacak şekilde yetiştirmek ve Denizli sanayisinin geleceğini birlikte inşa etmek" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimize iş hayatına dair önemli bir vizyon kazandırdık"

Okulların, sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek öğrencilerin sektörü daha yakından tanımalarını sağladıklarını ve bu sayede öğrencilerin mesleki hedeflerini belirlemelerine yardımcı olduklarını ifade eden Müdür Çalışkan, konuşmasında imzalanan protokollerin sadece sembolik olmadığını, bu iş birliğinin somut sonuçlar doğurduğunu belirtti. Çalışkan, "Asıl önemli olan, bu protokollerin hayata geçirilmesi. Denizli'deki eğitimin sorumlusu olarak söylüyorum ki, kendi iç değerlendirme toplantılarımızı gerçekleştirdik ve okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizden yeni fikirler aldık. Özellikle sektör ziyaretleri, öğrencilerimize iş hayatına dair önemli bir vizyon kazandırdı. Bu projenin bize büyük bir farkındalık sağladığını belirtmek isterim" diye konuştu.

"Bu toprakların evlatlarını yetiştiriyoruz"

Sanayicilerin, öğrencilere sadece mesleki beceriler kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda onların karakter gelişimlerine de katkıda bulunduklarını belirten Çalışkan, "Yapmamız gereken çok şey var. İşte bu toplantılar, bu eksiklikleri gidermek ve yeni hedefler belirlemek için önemli. Burada bulunmak bizim görevimiz. Ancak sizlerin buraya gelerek, bizleri ağırlamanız ve bu konuya duyarlı olmanız takdire şayan. Unutmayalım ki bizler, bu toprakların evlatlarını yetiştiriyoruz. Onlara sadece bilgi değil, aynı zamanda bir ruh, bir karakter de kazandırıyoruz. Dolayısıyla bu çocuklar hepimizin çocukları. Eğitim camiası adına, bu duyarlılığınız için hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe döktüler"

Toplantı, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Emin Oğur'un sunumu ile devam etti. İmzalanan protokolün amacının, mesleki ve teknik eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek olduğuna dikkat çeken Şube Müdürü Oğur, "Bu kapsamda öğretmenlere eğitimler verilmesi, öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim görmeleri ve istihdam edilmeleri hedeflendi. Okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilerle donatılması da bu protokolün önemli bir parçasıydı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Sanayi Odası koordinasyonunda okulları, alanlarına uygun işletmelerle eşleştirdik. Bu eşleşmeler sonucunda öğrenciler, iş başında eğitim alarak teorik bilgilerini pratiğe döktüler. Düzenlenen eğitimlerle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz mesleki gelişimlerini desteklediler. Protokol kapsamında öğrencilerimize işletmelerde staj yapma imkanı sunarak, mezun olduklarında iş hayatına daha kolay adapte olmalarını hedefledik. Mesleki eğitim ve ilgili fuarlara teknik geziler düzenleyerek öğrencilerin sektörü yakından tanımalarını sağladık. Bu faaliyetlerle öğrencilerin motivasyonlarını artırarak mesleki hayata daha istekli hazırlanmalarını amaçladık" dedi.

10 sanayici, 7 farklı meslek lisesi, 550 öğrenci bir araya geldi

Sunumun ardından divan düzenine geçilen toplantıda, sanayicilerin ve eğitimcilerin beklentileri ve gelecekte yapılması gerekenler ele alındı. Başkan Yardımcıları Osman Uğurlu ve Mehmet Serter, mesleki eğitime katkı sunacak fikir, görüş ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Protokol kapsamda DSO üyesi firmalar, seçtikleri okullarda hamilik görevini üstlendi. Bu eşleşmeler sonucunda 7 farklı okuldaki 550 öğrenci ve 67 öğretmen faaliyetlerden yararlandı. Firma ziyaretleri yapıldı, kariyer günleri düzenlenerek, fuarlara katılım sağlandı. İşletmelerde beceri eğitim sözleşmeleri imzalandı ve uygulamalı dersler yapıldı.