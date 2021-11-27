Üye Girişi
Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı - Son Dakika

Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı

27.11.2021 11:10

Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı Aydın'ın Nazilli ilçesinde mesleki eğitim veren kurumların sektörle ilişkileri masaya yatırıldı.

Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde mesleki eğitim veren kurumların sektörle ilişkileri masaya yatırıldı. Mesleki eğitimde sorunlar ve çözümlerin değerlendirildiği toplantıda, meslek liselerinden mezun olacak öğrencilerin hem staj durumları hem de mezun olduklarında sektöre nasıl kazandırılacakları tartışıldı.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, ilçedeki Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ilçedeki oda başkanları, meslek kuruluşu temsilcileri ile ilçedeki mesleki eğitim veren okulların müdürleri katıldı. Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Öğünç'ün yaptığı açılış konuşmasının ardından Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

"Amaç, daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulması"

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Akgün; "Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimde, sektörler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulması ve iş birliklerinin zenginleştirilmesine büyük önem vermektedir. Okul ve sektör işbirliğinde mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmaları toplantısı kapsamında çok verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle mesleki ve teknik eğitimin güncel sorunları, öğrencilerimizin işletmelerde yaşadığı sıkıntılar ve gelecek yıllarda özellikle alanda mesleki ve teknik eğitimle alakalı hangi alanların açılması konusunda başkanlarımızdan görüş aldık. 2022 Nisan ayı içerisinde de geniş katılımlı bir çalıştay yapma kararı aldık. İnşallah nisan ayında Nazilli Ticaret Odamızın ev sahipliğinde tüm paydaşlarımızla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Tüm katılımcılarımıza ben kurumum adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu bizim ortak sorunumuz"

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da konuşmasında göreve geldiklerinden bu yana nitelikli eleman sıkıntısı konusunu gündemde tuttuklarını ifade ederek, "Bu konu üyelerimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. Şu anda ülkemizin durumunu da göz önüne aldığımız zaman biz üretmek durumunda olan bir ülkeyiz. Üretmek için de öncelikli konularımızdan bir tanesi de nitelikli yani aranan eleman. Bu işletmeler ve çalışacak nitelikte olan gençlerimizin yetiştirilmesi. Bununda tek yolu meslek liseleridir. Biz bu konuya elimizden geldiğince önem veriyoruz. Bu toplantının yapılma amacı gayet olumlu. Bununla alakalı olarak da bu toplantıların daha sık ve daha ivedilikle yapılmasıdır. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın meslek liselerine özendirilmesi konusunda yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki zaman diliminde bu gençlerimize meslek liselerimizin neler kazandıracağı konusunda aileleri ile beraber kendilerine bunları anlatarak meslek liselerine yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak. Nasıl üniversite-sanayi işbirliği varsa biz de meslek lisesi-sanayi işbirliği amaçlıyoruz. Bu bizim ortak sorunumuz. Bu nedenle bu konuyu en kısa zamanda çalıştay şeklinde odamızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz" dedi.

(AS-UE-OD-Y)

Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı
Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı
Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı
Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı

milli eğitim bakanlığı, Nazilli, Aydın, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor! 11:15 Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor! Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu! 11:00 Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tekrar girmemek için 9 kişiyi rehin aldı! Sonu yine cezaevi oldu! Kaldırımda yürüyen adama 10:57 Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Öğretmenin 08:58 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! 08:52 İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!
Mersin Barosu'ndan 07:26 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor 07:22 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor

Son Dakika Haberleri
11:09 Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi!
10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!
10:57 Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!
10:56 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı
10:54 MAK Araştırmanın son anketi: Millet İttifakı kıl payı farkla önde!
10:42 Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi
10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!
10:33 Tuğba Ekinci'den kadına yönelik şiddetle ilgili enteresan paylaşım! Erotik video paylaştı, erkeklere kendinize gelin dedi!
10:26 Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi, devlet korumasına alındı
10:22 9 aylık hamile olduğu için aşı yaptırmamıştı! Bebeğini göremeden hayatını kaybetti
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi! Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi!         
11:10
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
MAK Araştırmanın son anketi: Millet İttifakı kıl payı farkla önde! MAK Araştırmanın son anketi: Millet İttifakı kıl payı farkla önde!         
10:55
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor         
08:47
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 11:21:21. #1.11#
SON DAKİKA: Meslek liselerinde Okul-Sektör İlişkileri masaya yatırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement