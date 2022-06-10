Meslek liseli öğrenciler 275 ailenin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Meslek liseli öğrenciler 275 ailenin yüzünü güldürdü

10.06.2022 00:20
Meslek liseli öğrenciler 275 ailenin yüzünü güldürdü

Osmaniye'de "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi çerçevesinde meslek liseli öğrenciler 275 ailenin evinde tamirat tadilat yaptı.

Osmaniye'de "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi çerçevesinde meslek liseli öğrenciler 275 ailenin evinde tamirat tadilat yaptı.

Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, evlerindeki tadilat ve tamirat işlerini yapmaya devam ediyor. Mesleki Eğitim Merkezi ve Meslek Liseleri işbirliğinde gerçekleştirilen projede kent merkezi ve ilçelerde ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek gerekli tamirat ve tadilatları ücretsiz olarak yapıyorlar. Proje çerçevesinde meslek liseli öğrenciler 275 ailenin evinde tamirat yaparak ailelerin yüzlerini güldürdü.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da tamir ve tadilat işleri devam eden ailelerin evlerine ziyarette bulundu. Ziyarette Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Reşit Pırnaz'dan projeyle ilgili bilgiler alan Vali Yılmaz, öğrencilerle birlikte boya yapıp, matkapla vidalama yaptı.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor projesi çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün öncülüğünde, okullarımız ailelerimizin evlerinde onarım yapıyorlar, eksiklerini tamamlıyorlar. Bu anlamda, bu sene 275 ailenin ihtiyacını karşıladılar. Bu proje çok anlamlı, çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Projemiz devam ediyor. İki ailemizin evinde yapılan çalışmaları yerinde gördüm ve projenin ne kadar anlamlı ve başarılı olduğuna, ailelerimizin de bundan çok memnun olduğuna şahit oldum" diye konuştu. - OSMANİYE

Meslek liseli öğrenciler 275 ailenin yüzünü güldürdü
Meslek liseli öğrenciler 275 ailenin yüzünü güldürdü
Meslek liseli öğrenciler 275 ailenin yüzünü güldürdü

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Osmaniye Valisi Yılmaz, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin tadilatına yardım etti Osmaniye Valisi Yılmaz, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin tadilatına yardım etti
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meslek liseli öğrenciler 275 ailenin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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