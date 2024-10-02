Meslek Lisesi Öğrencileri Tarım Yapıyor - Son Dakika
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Yerel

Meslek Lisesi Öğrencileri Tarım Yapıyor

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Erzincan'daki meslek lisesi öğrencileri, okul bahçesinde sebze üreterek öğreniyor ve kazanıyor.

02.10.2024 08:39
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Hem öğreniyor, hem üretiyor, hem de kazanıyorlar

Meslek Lisesi öğrencileri okulun bahçesindeki tarlada sebze üreterek hem öğreniyor hem de ekonomiye katkı sunuyor

ERZİNCAN - Erzincan'da Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan yaklaşık 5 dönüm tarlada domates, biber yetiştiriyor.

Mevsimine göre sebze yetiştiren öğrenciler hem çiftçilik mesleğinin inceliklerini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor. Öğrencilerin, haftanın 5 günü uygulama alanlarında ürettikleri organik sebzeler, uygun fiyata mahalleli tarafından alınıyor.

Erzincan Valiliğinin destekleri ile oluşturulan seralar ve tarlada sebze fidesi üretim faaliyeti 2020 yılında başlayarak Tarım Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından kurulduğu yıl 30 bin sebze fidesi üretimi gerçekleştirildi. 2021 yılında Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığı için, sebze ve aromatik bitki fidesi üretim faaliyetleri öğrencilerin okulda olmaması nedeniyle Tarım Alanı öğretmenleri tarafından yapıldı. Okul serasının üretim kapasitesi, pandemi olmasına rağmen, 2021 yılında iki katına çıkarılarak 60 bin adet fideye ulaştı. 2022 yılında ise mevcut serada tam kapasiteye ulaşılarak 90 bin sebze ve aromatik bitki fidesi üretildi. 2023 yılında da serada 95 bin fide üretimi yapıldı. Bu sene ise 110 bin fide üretimi yapıldı. Serada, domates, biber, hıyar, kabak, kavun, karpuz, lahana, patlıcan ve 3 cins aromatik bitki olarak reyhan, kekik, fesleğen üretimi olmak üzere toplamda 35 farklı tür fide üretimi yapılıyor. Sera harici oluşturulan tarlada ise ilk hasat yapıldı. Öğrenciler kendi elleriyle büyüttükleri domates ve biberleri hasat etti.

Üretimde yerelde halkın lezzet olarak en çok tercih ettiği ata tohumları kullanılmaya özen gösterilirken, ticari anlamda üretim yapmak isteyenler için yüksek verimli hibrit türlerin de üretimi gerçekleştiriliyor. Kullanılan tohumların genelde ata tohumu olması, üretilen fidelerin piyasa fiyatlarına nispeten en az yüzde 30 daha ucuz olması, hastalıklara dayanıklı olmaları, çeşitlerin doğru olarak verilmesi, ticari olarak üretim yapan üreticiler için ise yüksek verimli hibrit türlerin de olması gibi nedenlerden dolayı vatandaşlardan oldukça rağbet görüyor.

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Tuba Bakartepe, "Biz derste gördüğümüz teorik işlemleri serada uygulayabiliyoruz. Tarlada fidelerimizi yetiştiriyoruz. İlaçlaması, gübrelemesi, sulaması hep bizim elimizden geçiyor. Organik gübreyle kendimizin yetiştirdiği fideleri halkımıza sunuyoruz." dedi.

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Karadaş, "Okulumuzun üretim üssü olan seralarımızda ve tarlamızdayız. Bu tarlada öğretmen ve öğrencilerimizle sebze üretimi yapıyoruz. Kullanılan tohumların genelinin ata tohumu olması, üretilen fidelerin piyasa fiyatlarına nispeten en az yüzde 20 daha ucuz olması, hastalıklara dayanıklı olmaları, çeşitlerin doğru olarak verilmesi, ticari olarak üretim yapan üreticilerimiz için ise yüksek verimli hibrit türlerin de olması gibi nedenlerden dolayı halkımızın talebi fazla olmaktadır. Ayrıca üretilen fideler sosyal projeler dahilinde ihtiyaçlı ailelere ücretsiz olarak verilerek, öğrencilerimiz nezaretinde söz konusu ailelerin üretim faaliyeti yapmaları ve ailelerin geçimlerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir." dedi.

Tarım Alanı dersi öğretmeni Sibel Muşlu'da, "Bu sene Valimiz Hamza Aydoğdu'nun bize destek verdiği bu uygulama alanında öğrencilerimizle yazın stajımızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimize bu tarlada uygulamalı olarak bitki bakım işlemlerini, ekim dikim işlemlerini öğretmiş olduk. Şu anda hasat dönemine geçmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verdi.

Meslek Lisesi Öğrencileri Tarım Yapıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meslek Lisesi Öğrencileri Tarım Yapıyor - Son Dakika

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