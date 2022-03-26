Meslektaşları İsmail Güneş için mevlit programı düzenledi - Son Dakika
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Meslektaşları İsmail Güneş için mevlit programı düzenledi

26.03.2022 00:03
Meslektaşları İsmail Güneş için mevlit programı düzenledi

Meslektaşları şehit gazeteci İsmail Güneş için vefatının 13. yıl dönümünde memleketi Sivas'ta mevlit programı düzenledi.

Meslektaşları şehit gazeteci İsmail Güneş için vefatının 13. yıl dönümünde memleketi Sivas'ta mevlit programı düzenledi.

Meslektaşları, merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinde Yazıcıoğlu ve arkadaşları ile birlikte hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş'i vefatının 13. yıldönümünde unutmadı. 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından memleketi Sivas'ta tarihi Ulucami'de mevlit programı düzenlendi.

Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, İsmail Güneş'in ailesi, meslektaşları ve vatandaşların katıldığı mevlit programında mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Yapılan dualar; merhum Güneş, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, arkadaşları ve çeşitli tarihlerde vefat eden gazetecilere hediye edildi. - SİVAS

Meslektaşları İsmail Güneş için mevlit programı düzenledi
Meslektaşları İsmail Güneş için mevlit programı düzenledi
Meslektaşları İsmail Güneş için mevlit programı düzenledi
Meslektaşları İsmail Güneş için mevlit programı düzenledi
Meslektaşları İsmail Güneş için mevlit programı düzenledi

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İsmail Güneş, Şehit, Sivas, Güneş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meslektaşları İsmail Güneş için mevlit programı düzenledi - Son Dakika


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