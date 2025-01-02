Met Helvası Turistlerin Gözdesi

Yerel

Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde esnaflık yapan Esmanur Arpacı, met helvasına turistler tarafından yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. Esnaf Esmanur Arpacı; "Turistler kente gelir gelmez met helvasını soruyorlar, ilk sordukları şey bu" diye anlattı.

Aynı zamanda Eskişehir'in coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan met helvası, tarihi ve geleneksel dokusuyla turistlerin uğrak noktası olan Odunpazarı'nın sembol lezzetlerinden biri olarak yer alıyor. Eskişehir'in meşhur ve yöresel lezzetlerinden birisi olan met helvasına yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tarihi Odunpazarı bölgesinde helvacı esnafı olan Esmanur Arpacı, met helvasına gösterilen ilginin her zaman için devam ettiğinden bahsederek, 'Eskişehir'den ne alınır?' sorusuna da mutlaka met helvası şeklinde cevap verdiklerini dile getirdi.

"Turistler gelir gelmez met helvasını soruyor"

Eskişehir'in yöresel tatlısının met helvası olduğunu belirten Esmanur Arpacı, hem civar dükkanlarda hem de bölge genelinde en çok tercih edilen ve simge haline gelen ürünün met helvası olduğundan bahsetti. Arpacı, "Met helvası dışında nuga helvası, saray helvası, susam helvası, kıtır helva, pişmaniye ve kurabiye, krema ve ezmelerimiz mevcut. Tabii ki en çok met helvası tercih ediliyor, zaten biz gelip soranlara da ilk olarak bunu tanıtıyoruz, 'Eskişehir'de ne yenir, ne hediye alınır' diye sorduklarında da mutlaka met helvası diyoruz. Turistler zaten gelir gelmez met helvasını soruyorlar, ilk sordukları şey bu."

Turist sezonu olmasa da met helvası yoğun ilgi görmeye devam ediyor

Özellikle gelen turistlerin gösterdiği ilginin yüksek olduğundan bahseden Arpacı, met helvasına ulaşmak isteyenler için satışların yalnızca Odunpazarı'ndan değil, internet üzerinden de devam ettiğini dile getirdi. Son dönemlerde satışların yaz sezonundaki kadar yüksek olmadığını ifade eden Arpacı, gösterilen ilginin yine de devam ettiğini kaydetti. Son olarak met helvası fiyatlarını aktaran Arpacı, Antep fıstıklı met helvasının 170 lira, kakao ve vanilyalı met helvasının 140 lira, daha az gramajlı met helvalarının ise 80 ve 100 lira olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR