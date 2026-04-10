Dmd Hastası Metehan İçin Destek Toplantısı...Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: "Birlikte Dayanışmayı Çoğaltacağız ve Metehan Bebeği Yaşatacağız"

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinoplu Jandarma Astsubay Üst Çavuş Emre Gölgeci'nin 3 yaşındaki çocuğu Metehan Gölgeci'nin (DMD) ile mücadelesine destek olmak amacıyla, Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde Metehan Destek Kurulu Danışma Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, meslek odaları, spor kulüpleri ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Sizlerin de desteğiyle birçok şey aşılabilecek gibi gözüküyor"

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, şöyle konuştu:

"Uras Bebek Destek Kurulu'ydu, adı değişti. Metehan Destek Kurulu oldu. Keşke bunlar zincirleme peş peşe gelmese ama şimdiden bilginiz olsun Metehan'dan sonra bir çocuk var. Yeni valilik izine başvuran yine bir Sinoplu çocuk var. Çağın vebası diyorum ben buna. Ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz belli. Ailelere Allah yardımcı olsun. Sizlerin de desteğiyle birçok şey aşılabilecek gibi gözüküyor. Ben size Metehan'la ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Metehan 4 buçuk kilo doğan gürbüz bir çocuk. Ailenin evlilik yılları boyunca beklediği bir çocuk. 6'ncı denemeden sonra tüp bebek olarak dünyaya gelen ailenin tek çocuğu. Doğumundan 6 ay sonra bir bronşit teşhisi ile hastaneye gittiğinde sadece onunla sınırlı kalsaydı ama maalesef DMD teşhisiyle o hastaneden çıkan da bir çocuk. Uras bebek de bugün ya da yarın Almanya'ya gidiyor."

"Yaşatmak zorundayız"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, şunları söyledi:

"Düşüncesi ne olursa olsun hangi tercihi yaparsa yapsın kamu görevlisinden emeklisine 7 yaşında çocuğumuzdan 77 yaşındaki büyüğümüze bir dayanışma örneği gösterdi ve sergiledi. Bu amaçla 17 Ekim 2025'te başladığımız kampanya yüzde 6'lar seviyesindeydi. Ramazan Bayramı gelmeden 3 gün kala kampanya hedeflerimize ulaştık. Metehan'ın babasının muazzam bir asker olması kurumsal dayanışma içerisinde kampanyayı yüzde 74-'ya kadar taşımışlar. Geriye yaklaşık 33 milyon liralık bir kısım kalmış. Önemli bir para ama toplanabilecek kampanyayı büyüterek hem mensubu olduğumuz derneklere, mensubu olduğumuz parti üyelerimize, esnaflarımıza, üyelerimize, kurumumuzda görev alan, personelimize, bu kampanyayı yine hem sosyal medya hesaplarımızdan, başarılabilecek bir kampanya. Yaklaşık 4 aylık bir zamanımız var. Havalar artık bahar. Uğur Mumcu Meydanı demokrasi ve dayanışma etkinlik alanında yine birlikte nöbet tutacağız. Dernekler, siyasi partiler, sendikalar, spor kulüpleri, vatandaşlar, gönüllüler birlikte nöbet tutacağız. Birlikte dayanışmayı çoğaltacağız ve Metehan bebeği yaşatacağız. Yaşatmak zorundayız. Bu bizim için bir sorumluluk."

"Metehan bebeğimizde de bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum"

Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat ise şu ifadelere yer verdi:

"Ben Sinop'ta görev yaptığım sürece Sinop insanının şahit olduğum en önemli özelliklerinden biri de vatandaşlarımızda olan dayanışma kültürü. Bunu gerek Ayancık Selin'de gerekse ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde bizzat koordinasyon ettiğim için şahit oldum. Gerçekten de kendisinden çok çok da ekonomik olarak büyük nüfus olarak büyük illere nazaran Sinop halkı o depremde çok büyük bir dayanışma gösterdi. 7'den 70'e bunlara bizzat şahit olduk. Bu bakımdan hemşehrilerimizin gönlü zengin, yüreği zengin, cömert bir özelliği var. Bunu en yakın zamanda yine Uras Çağrı Bebek Kampanyası'nda gördük. Çok kısa bir sürede bu şehir bu kampanyayı başarıyla yürüttü ve kampanyada başarıya ulaştı. Aynı şekilde inşallah Metehan bebeğimizde de bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Bizler de bugün burada Valilik olarak tüm kurumlarımızla birlikte desteğimizi göstermek için bulunuyoruz. İnşallah sayın Valimizin öncülüğünde hem de bizlere bağlı tüm kurumlarda, etki alanlarımızda, ulaşabildiğimiz her yerde bu konuda desteğimizi vereceğiz inşallah."