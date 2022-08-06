Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

06.08.2022 20:10
Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ağustos Pazar günü öğleden sonra Aydın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ağustos Pazar günü öğleden sonra Aydın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yarın (07.08.2022 Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Aydın'ın doğu kesimlerinde ( Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine ilçeleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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