Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yarın (07.08.2022 Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Aydın'ın doğu kesimlerinde ( Köşk , Sultanhisar , Yenipazar , Nazilli , Kuyucak , Buharkent , Karacasu , Bozdoğan , Çine ilçeleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını , yıldırım, yerel dolu yağışı yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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