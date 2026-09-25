Meteoroloji iç ve batıda sıcaklık artışı, Doğu Karadeniz'de sağanak bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji iç ve batıda sıcaklık artışı, Doğu Karadeniz'de sağanak bekliyor

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Meteoroloji tahminlerine göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batıda artacağı, rüzgarın güney ve doğuda güneyli yönlerden hafif esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Kaynak: İHA
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