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Metruk bina alevlere teslim oldu
SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.
Yangın, Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan metruk binada yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bina tamamen yanarak küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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