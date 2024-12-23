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Mevlana, vefatının 751. yılında Yunusemre'de anıldı

MANİSA - Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 751. yıl dönümünde Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği özel bir programla anıldı. Şeb-i Arus özel programında Hz. Mevlana'nın hoşgörü ve sevgi dolu mesajları hatırlatıldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 751. yıl dönümünde Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen program kapsamında, salon girişinde Mevlana'nın sözlerinin yer aldığı sergi alanı oluşturuldu. Programa Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Aksaç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Aksaç, programda söz alarak Mevlana'nın hayatını, tasavvuf anlayışını ve semazenlik geleneğini anlattı. Ardından düzenlenen semazen gösterisi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Gösterinin sonunda Hakan Gürtunca ve Bektaş Kılınç, Musa Aksaç'a teşekkür plaketi takdim etti. İzleyenlere seslenen Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Mevlana'nın sevgi ve hoşgörü mesajlarını yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı. Program, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.