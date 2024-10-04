Mevlid-i Nebi Haftası Programı Muğla\'da

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Muğla İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şubesi tarafından, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anlamlı bir program düzenlendi. Program, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi. İl Vaizi ve Gençlik Koordinatörü Cüneyt Çakır da etkinlikte yer aldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve Neyzen Murat Baş'ın ney, ilahiler ve sinevizyon gösterimi ile devam etti. Mevlid-i Nebi Haftası'na özel olarak hazırlanan bu program, öğrenciler ve öğretmenler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Müftü Yaşar Çapçı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) insanlık için gönderilmiş bir rahmet peygamberi olduğunu vurguladı. Özellikle gençlerin, Peygamber Efendimiz'in hayatını örnek alarak onun güvenilirliği ve insanlara olan sevgisiyle hayatlarına yön vermeleri gerektiğine dikkat çekti. Çapçı, Peygamberimizin "Muhammedül Emin" olarak anıldığını ve çevresi tarafından saygı duyulan bir şahsiyet olduğunu belirterek, onun insanlık için bir şahsiyet inşasında örnek alınacak zirve bir insan olduğunu söyledi.

Programın sonunda, Okul Müdürü Mürsel Özata, Müftü Yaşar Çapçı'ya bu anlamlı etkinlikteki konuşmaları ve katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - MUĞLA