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Mezara Gitmek İçin Ehliyet Aldı

Mezara Gitmek İçin Ehliyet Aldı
23.06.2026 11:49
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Emine Murat, annesinin mezarını ziyaret etmek için ehliyet alarak sevinçle Kafkas dansı oynadı.

Sivas'ta yaşayan bir kadın, üç yıl önce annesini kaybetmesinin ardından mezar ziyaretlerini daha rahat yapabilmek için ehliyet almaya karar verdi. Direksiyon sınavını başarıyla geçen kadın, sevincini yöresel Kafkas dansı oynayarak kutladı.

Sivas'ta yaşayan 56 yaşındaki Emine Murat, üç yıl önce annesini kaybetti. Annesinin mezarı Sivas'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bir noktada bulunması nedeniyle ziyaretlere çoğu zaman arkadaşlarıyla gitmek zorunda kalan kadın, arkadaşlarına yük olmamak ve her istediğinde mezar ziyareti yapabilmek için ehliyet almaya karar verdi. Bu nedenle bir sürücü kursuna yazıldı. Direksiyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan Emine Murat, ardından direksiyon sınavına girdi. Sınavı başarıyla geçen Murat, sevincini kendi yörelerine özgü Kafkas dansı oynayarak kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. 56 yaşında gösterdiği azimle gençlere örnek olan Emine Murat, başarının yaşla sınırlı olmadığını belirterek, "Müziği açtım ve Kafkas dansını oynamaya başladım. Sosyal medyada da çok beğenildi. Başarmanın yaşı yoktur" dedi.

"Mezara rahatça gidebilmek için ehliyet aldım"

Emine Murat, sevincini Kafkas dansı oynayarak kutladığını söyleyerek, "Ben annemi üç yıl önce kaybettim. Naaşı köyümüzde bulunuyor. Herkesin arabası var, bizim arabamız yok. Bu yüzden başkalarıyla gitmek zorunda kalıyorum. Onlar ne zaman giderse o zaman gitmek, ne zaman dönerse o zaman dönmek zorunda kalıyorum. Özellikle annemin yanına rahatça gidebilmek için ehliyet almak istedim. Direksiyon derslerim çok iyi geçti. Hocalarım bana karşı çok sabırlı davrandı, beni motive ettiler. Ben de ehliyeti alınca Kafkas dansı oynayacağıma söz verdim ve oynadım. Güzel de oldu. Ehliyeti aldıktan sonra telefonum susmadı, herkes çok mutlu olduğunu söyledi. Ben de onlar gibi sevindim. Parkuru tamamladım, ehliyeti aldığımı öğrendim ve çok mutlu oldum. O heyecanı yaşadım, müziği açtım ve Kafkas dansını oynamaya başladım. Sosyal medyada da çok beğenildi. Başarmanın yaşı yoktur" dedi.

"Olumlu dönüşler aldık"

Direksiyon eğitmeni Özkan Karaoğlu ise kursiyerin tek seferde başarılı olduğunu belirterek, "Kursiyerimizle geçen hafta sonu sınava girdik. Eğitim sürecinde ister istemez çekindiği noktalar vardı. Ancak öğrenme isteği sayesinde bunları aştı ve ilk seferde direksiyon sınavında başarılı oldu. Başarısını Kafkas dansı ile kutlamak istedik. O anları sosyal medyada paylaştık ve çok olumlu tepkiler aldık. Bence insanların bu videoyu sevmesinin nedeni samimi olması. Bundan kaynaklı olarak çok fazla beğeni topladık" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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