Mezitli Belediyesi Behiye Şifan Kız Öğrenci Yurdu Hizmete Girdi

Mezitli Belediyesi Behiye Şifan Kız Öğrenci Yurdu, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. 306 öğrenci kapasiteli modern yurdun açılışında, Mersin'in sevilen müzik grubu "Megaband" sahne aldı.

Mezitli Belediyesi'nin, Atatürk Mahallesi Üniversite Caddesi'nde yapımını tamamladığı Behiye Şifan Kız Öğrenci Yurdu açıldı. Mersin'in sevilen müzik grubu Megaband da açılışa renk kattı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yurt binasının hayata geçmesinde emeği geçen bağışçılara teşekkür amacıyla plaket takdim etti. Yurt hakkında bilgi veren Başkan Tarhan, şunları kaydetti:

"Projemiz 80 milyon liraya mal olmuştur. Toplam 5 bin 180 metrekare olan yapı zemin artı 4 kattan oluşmaktadır. Yapının zemin katında inovasyon merkezi ve sosyal bölümler, 3 katında ise öğrenci odaları, son katında ise yemekhane yer almaktadır. Toplam 306 öğrenci kapasitesine sahiptir. Proje tasarlanırken öğrencilerin tüm ihtiyaçları göz önüne alınmıştır. Projenin başlamasında önemli katkısı olan Behiye Şifan başta olmak üzere, hayırsever Mersin Rotary Kulüpleri ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim."

Öğrencilerin sağlığını ve huzurunu en iyi şekilde sağlayacaklarını belirten Tarhan sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde maalesef her geçen gün kadınlarımız gelecekleri için giderek daha fazla endişe duymaktadır. Her ne kadar kadınlarımızın bu yaşamsal sorunu her ortamda gündeme gelse de kalıcı çözümler bulunamamaktadır. Ülkemizdeki eğitim düzeyinin artması bu sorunun çözümünde en önemli faktörlerden biridir. Kadınlarımızın okuması, çalışma hayatına katılması ve nitelikli görevler üstlenmesi ile kendi ayakları üzerinde durabilmesi ülkemiz ve geleceğimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bildiğiniz gibi, eğitim hayatının en önemli kısmı üniversitedir. Ancak üniversite okuyabilmek için ailesinin yanından ayrılıp başka bir şehre gelmiş bir genç kızımız ilk olarak ne için endişe ediyor? Peki bu gençlerin annesi, babası, sevdikleri onlar için ne istiyor? Her şeyden önce kızlarının güvenliğini, sağlığını ve huzurunu istiyorlar. Ben de kızını devlet yurduna yerleştirmiş bir baba olarak bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum! Genç kadınlarımız üniversiteye geldiklerinde güvenli ve sıcak bir ortamda barınmak ve yaşamak için endişe duymamalıdır. Bizlere düşen bu imkan ve ortamı yaratarak onların bu konuları hiç dert etmeden eğitimlerine ve geleceklerine odaklanmalarını sağlamaktır. Çalışmalarında her zaman kadına önem veren, çalışkan ve üretken kadınların ön plana çıkması için çaba sarf eden belediyemizin ilk kız yurdunu açmaktan gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum."