Mezitli Belediyesi, uluslararası platformda toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını duyuruyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında gerçekleştirdiği çalışmaları uluslararası platformda duyurmaya devam ediyor.

'Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi'nde, belediyenin öncü projeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında yapılan değerlendirmeler sunuldu. Kongreye 6 ülkeden çalışmalarını sunmak üzere akademisyenler ve araştırmacılar katılım sağladı. Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uzmanı Dr. Burcu Şanlı, kongrede, 'Belediyelerin eşitlik birimi çalışmalarının toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında değerlendirilmesi: Mezitli Belediyesi örneği' başlıklı araştırmasını sundu. Çalışmada, Türkiye genelindeki eşitlik birimlerinin durumları incelenirken, Mezitli Belediyesinin Eşitlik Birimi ile Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin ücretsiz psikolojik destek hizmetleri, cinsiyete yönelik şiddetle mücadele ve çocuk koruma kanunu çerçevesindeki çalışmalar anlatıldı. Şanlı, aynı zamanda kongrede oturum başkanlığı görevini de üstlenerek, bilimsel paylaşımların ve tartışmaların yönlendirilmesine katkı sağladı.

Kongre sunumlarının uluslararası alanda görünürlüğünü artırarak benzer çalışmaların yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ayrıca, belediyenin bu alandaki çalışmalarının sürdürülebilir bir biçimde devam edeceğini vurguladı. - MERSİN