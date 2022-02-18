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Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım kolilerinin dağıtımı başladı - Son Dakika

Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım kolilerinin dağıtımı başladı

18.02.2022 16:09
Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım kolilerinin dağıtımı başladı

Mezitli Belediyesi ve Ahbap Platformunun güç birliği yaptığı proje ile yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı.

Mezitli Belediyesi ve Ahbap Platformunun güç birliği yaptığı proje ile yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı. Belediye ekipleri, imzalanan protokol uyarınca hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim etti.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ile Ahbap Platformu arasında imzalanan protokol uyarınca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bin adet yardım kolisi muhtarlıklara ulaştı. İçerisinde temel gıda maddelerinin yanı sıra kahve, çikolata gibi ürünlerin de bulunduğu koliler, daha önce belirlenen ihtiyaç sahiplerine muhtarlıklar aracılığı ile dağıtılacak.

Mezitli Belediyesinin, virüs salgını sürecinde ağırlıklı olmak üzere hayırsever vatandaşların verdiği desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında köprü görevi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Yardımseverliği ile artık adını tescilletmiş olan değerli sanatçımız Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Platformu ile işbirliği yaparak bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza gıda kolisi dağıtımını geçekleştiriyoruz. Teslim edilen kolileri muhtarlıklara dağıtmaya başladık. Yardımseverlik konusunda örnek gösterilen belediyemizi, ihtiyaç sahiplerine ulaşmada köprü olarak gören Haluk Levent ve tüm Ahbap Platformu gönüllülerine teşekkür ederim. Mezitli farklı bir ilçe. Halkımızın dayanışma ruhu Türkiye sınırlarını aşarak dünya genelinde bilinir hale geldi. Hayırseverlerimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kendi aralarında organize olarak gıda kolileri dağıttı, maske dikti, temizlik ve dezenfektan çalışmalarında belediyemize yardımda bulundu. İmkanı olan hayırsever iş adamlarımız kentimize 3 anaokulu, Kafe Kütüphane, Gençlik Merkezi ve taziye evleri gibi çok sayıda tesis kazandırdı. Gönüllülerimiz üretimleriyle çok sayıda gencimizin eğitimine destek oldu" dedi. - MERSİN

Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım kolilerinin dağıtımı başladı
Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım kolilerinin dağıtımı başladı
Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım kolilerinin dağıtımı başladı
Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım kolilerinin dağıtımı başladı

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Haluk Levent, Mezitli, Mersin, Ahbap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım kolilerinin dağıtımı başladı - Son Dakika


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