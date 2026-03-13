Mezitli'de İftar Bereketi
Mezitli'de İftar Bereketi

13.03.2026 22:59
Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen iftarda, kadın üreticilerin hazırladığı yemeklerle binlerce kişi bir araya geldi.

MERSİN'de Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği ve yemekleri üretici kadınlar tarafından hazırlanan iftar programında binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan hazırlıklar, büyük kazanlarda kaynayan yemekler, ve kadınların el birliğiyle yürüttüğü hummalı çalışmalarla sürdü. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in hem kadın üreticilere destek olmak, hem de iftar sofralarına bereket katmak amacıyla düzenlediği Ramazan sofralarının son durağı Kuyuluk oldu. Binlerce vatandaş, kadınların emeğiyle hazırlanan sofralarda buluştu. Programa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer, Mersin Milletvekilleri ve çok sayıda protokolün yanı sıra mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı.

'BU SOFRALAR SADECE YEMEK YEDİĞİMİZ BİR YER DEĞİL, EMEĞE DEĞER GÖSTERMENİN YERİDİR'

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yaptığı konuşmada, "Bugün burada hem hemşerilerimizle bir araya geliyoruz hem de üretici kadınlarımızın emeğini görünür kılıyoruz. Bu sofrada birlik ve beraberliğimizi paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini gördüğümüz bir dönemdir. Bu sofralar sadece yemek yediğimiz bir yer değil; aynı zamanda birlikte olmanın, emeğe saygı göstermenin yeridir. Bu akşam burada emeği geçen tüm kadınlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, "Ahmet Başkan hem kadınların emeğini görünür kılıyor hem de binleri sofrada buluşturuyor. Bu, sadece bir iftar değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmanın en güzel örneği" diye konuştu.

Hazırlıklara sabahın ilk ışıklarında başlayan kadın üretici Sema Erginoğuz de, "Bugün soframızda sadece yemek yok, emek ve sevgi var. Herkes bir araya geliyor, birlik ve beraberlik duygusunu hissediyoruz. Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer emeğimizi görünür kıldığı ve bütçemize katkı sağladığı için çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Mezitli, Mersin, İftar, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:29:31.
Advertisement
