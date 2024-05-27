MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 27 Mayıs darbesi ve Ülkücü Şehitleri Anma Günü hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 27 Mayıs darbesi ve Ülkücü Şehitleri Anma Günü hakkında açıklama yaptı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 27 Mayıs darbesi ve Ülkücü Şehitleri Anma Günü hakkında açıklama yaptı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü ve Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Alıcık, darbelerin Türk milletinin gelişmesine engel olduğunu belirtti ve darbe sevdalılarına karşı Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nın duracağını vurguladı. Ayrıca, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde şehitlerin hatıralarını saygıyla anma mesajı verdi.

27.05.2024 13:44
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MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü ve mesajında darbe sevdalıları ve 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Alıcık, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türk tarihinde yaşanan ayaklanmaların, kalkışmaların ve darbelerin Türk milletinin gelişmesine mani olma amacı taşımaktadır. Türk demokrasinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası yargılama süreci, idamların infazı sırasında yaşananlar Türk devletine düşmanlığının sonucudur. 1974 Kıbrıs Türk zaferini hazmedemeyen hainler ve işbirlikçileri 1980 darbesini yaptılar. Türk milletinin geleceği gençlerimizi idam sehpalarında şehit ettiler. Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır. Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı bulacaklardır. Aziz Türk milletimize samimi ve safiyane hizmet eden, bugüne kadar taş üstüne taş koyan bütün devlet ve siyaset adamlarımızı hürmetle, ebediyete irtihal edenleri de rahmetle anıyorum. Hemşerimiz, Efemiz Merhum Başbakan Adnan Menderes'e, Merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'ya, Merhum Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Alıcık 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Ülkücü Şehitlerimizin yeri gönüllerde, mükafatı ise Yüce Allah'ın rahmetindedir. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Ülkücü şehitlerimizin muhterem hatıralarını, kutlu mücadelelerini hasretle, hürmetle, hayranlıkla yad ediyoruz. Onlar hesap yapmamışlar, yanlışa ortak olmamışlar, hasbi ve haysiyetli hayatlarıyla temayüz etmişlerdir. Bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, hain bir saldırıda şehit düşen merhum Gün Sazak Bey'i, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Her ülküdaşımdan, davasının iffet ve itibarını inançla müdafaa eden her kardeşimden Allah razı olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 1919 Aydın Kentimizin Yunanlılar tarafından işgal edildiği tarih olduğunu belirten Başkan Alıcık; "Tarihi unutursak, tarihin derinliklerinde yok oluruz. İşgal sırasında şehit edilen hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Haluk Alıcık, Aydın, MHP, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 27 Mayıs darbesi ve Ülkücü Şehitleri Anma Günü hakkında açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 27 Mayıs darbesi ve Ülkücü Şehitleri Anma Günü hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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