MHP belediyeciliğinin en güzel örneği Bursa'da vatandaşlarla buluşuyor

Milliyetçi Hareket Partisinin en güzel belediyecilik örneği Bursa'nın Yenişehir ilçesinde vatandaşlarla buluşuyor.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin, talimatları doğrultusunda Yenişehir'de yapılan hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilkelerini MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin belirlediği yerel yönetim anlayışının bir gereği olarak sahipsizlerin sahibi, çaresizlerin çaresi olmak için çalıştıklarını belirterek "Yenişehir'de sıcak yemekten kıyafete birçok başlıkta yürütülen sosyal destek programlarından, son 3 yılda 105 bine yakın vatandaş yararlandı. Yerel yönetim anlayışımız, kimsenin kimseye muhtaç olmamasını temin etmektir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin, "Belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik gülümseyen yüzdür. Uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir. Darda kalanların acil yardımıdır." sözünü düstur edindiklerini belirten Başkan Aydın, "Bu çerçevede sıcak yemekten kıyafete birçok başlıkta uygulamaya aldıkları sosyal destek programlarını başarıyla yürütüyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 2019'da göreve seçildiği günden bugüne 55 bin nüfuslu ilçede 104 bin 369 vatandaşa sosyal destekte bulunduk. Bu yardım ve destekleri gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinden biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 personel görevlendirdik. Ayrıca diğer birimlerimizin de sahada yaptıkları tespitlere göre hareket ediyoruz" diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin banisi Osman Gazi'nin kurduğu Yenişehir'de Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü her daim akılda tuttuklarını belirten Başkan Aydın, "Geçen 3 yılda; 90 bin 951 sıcak yemek, bin 951 kıyafet ve tıbbı malzeme, 659 yeni doğan seti, 5 bin 990 gıda paketi ve 4 bin 186 pandemi yardım paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu faaliyetlerimizi de alan elin veren eli görmeyeceği şekilde gerçekleştirdik" dedi. - BURSA