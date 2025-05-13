MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir, PKK'nın Fesih Kararına İlişkin Konuştu: "İyimseriz Fakat Dikkatliyiz" - Son Dakika
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MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir, PKK'nın Fesih Kararına İlişkin Konuştu: "İyimseriz Fakat Dikkatliyiz"

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması hakkında konuşan MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, “Bundan sonraki süreçte de iyimseriz ama dikkatli de olmak zorundayız. Çünkü bu süreçler zehirlenmeye açık süreçlerdir. Çünkü bu örgütlerin kurucuları emperyalistlerdir. Bunların da yerli işbirlikçileri süreci baltalamak için ellerinden geleni yapacaklardı” dedi.

13.05.2025 18:27  Güncelleme: 21:58
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(ESKİŞEHİR) - MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin, "Bundan sonraki süreçte de iyimseriz ama dikkatli de olmak zorundayız. Çünkü bu süreçler zehirlenmeye açık süreçlerdir. Çünkü bu örgütlerin kurucuları emperyalistlerdir. Bunların da yerli işbirlikçileri süreci baltalamak için ellerinden geleni yapacaklardır" dedi.

Candemir, düzenlediği basın toplantısında, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerinden birinin de terörsüz Türkiye olduğunu belirtti.

Sürecin zor olduğunu ifade eden Candemir, şunları kaydetti:

"22 Ekim'de bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin MHP grup toplantısında yaptığı bir çağrı vardı. Bu çağrıdan sonraki gelişen süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanının, Türk milletinin sahip çıkmasıyla dün itibariyle PKK silah bırakacağını açıkladı. Bu tabii ki Türkiye için çok önemli bir konu. Cumhuriyet tarihimiz için de dönüm noktalarından birisi. Terörsüz Türkiye hedefine doğru inşallah hep birlikte adım adım gidiyoruz. Bu süreç çok zor bir süreç. Zehirlenmeye müsait bir süreçti. Daha önce yapılan denemeler başarısız olmuştu. Geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanının, liderimizin ve diğer partilerin de destekleriyle belirli bir noktaya gelindi. Bundan sonraki süreçte de iyimseriz ama dikkatli de olmak zorundayız. Çünkü bu süreçler zehirlenmeye açık süreçlerdir. Çünkü bu örgütlerin kurucuları emperyalistlerdir. Bunların da yerli işbirlikçileri mutlaka vardır. Bu süreci baltalamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bin yıllık kardeşliğimizin pekişmesi, hedef koyduğumuz Türk ve Türkiye Yüzyılı için terörsüz Türkiye çok önemli bir aşamaydı. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız. Artık kanın akmadığı, terörün konuşulmadığı bir ülke olarak gündeme geleceğiz. Beklentimiz bu yönde.

"Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atanmaya devam edecek"

Türkiye bir hukuk devleti. Terörle iltisaklı örgütlerle işbirliği içinde bulunan ya da ilişkiye giren belediyelere kayyum atanır, bundan sonra da atanacak. Bununla alakalı değişecek bir şey yok. Çünkü bu süreçte 'kent uzlaşısı' denilen şey DEM ile yapılmış değil, PKK ile yapılmış bir uzlaşıydı. Bunlar ispatlandığı sürece kayyum atamaları devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk sonuna kadar işleyecek. Başından beri söylediğimiz 22 Ekim'de liderimizin de söylediği gibi, bu bir pazarlık, al ver süreci değil. ya silahları bırakırsınız ya da silahlarla birlikte gömülürsünüz. Gelinen noktada aklıselim davrandılar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti sınır içinde terörü zaten bitirmişti. Sınır dışında da dünyanın neresinde olursa olsun her türlü operasyonu yapmaya, gereğini yapmaya zaten başlamıştı. Bu onlar için de bir kurtuluş umudu oldu. İnşallah bundan sonra bu tip olayları yaşamayız.

"Teröre ve teröristlere karşı müsamaha söz konusu olmaz"

Şehitlerimiz, ki onların hakkı kesinlikle ödenmez, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ama ekonomik olarak baktığımızda 2 trilyon dolardan bahsediyoruz. Bunun ekonomiye, sağlığa, eğitime, kentsel dönüşüme yatırım olarak döndüğünü düşündüğümüzde Türkiye çok farklı noktalarda olur. Türk Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı hedefi koymamızın köşe taşlarından birisi de terörsüz Türkiye. Teröre ve teröristlere karşı kesinlikle bir müsamaha söz konusu olmaz."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Güvenlik, Terör, Yerel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir, PKK'nın Fesih Kararına İlişkin Konuştu: 'İyimseriz Fakat Dikkatliyiz' - Son Dakika

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