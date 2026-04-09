MHP\'li Büyükataman\'ın acı günü

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın 98 yaşındaki kayınpederi Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ekrem Yurdacan hayatını kaybetti. Yurdacan için Bursa Ulu Camii'nde askeri ve mülki erkanı bir araya getiren cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un yanı sıra siyasi parti il ve ilçe başkanları, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Refai Eciroğulları, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualarla defnedildi

Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ekrem Yurdacan'ın naaşı, omuzlar üzerinde götürüldüğü Pınarbaşı Mezarlığı'nda dualar eşliğinde defnedildi. - BURSA