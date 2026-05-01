MHP İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz toprağa verildi

Hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz toprağa verildi.
MHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ali Korkmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi Hulusi Akar Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?