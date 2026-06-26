MHP'li Ersoy'dan Dolu Mağdurlarına Destek Önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tarafından Develi'de yaşanan dolu nedeniyle tarım arazilerinde meydana gelen zararla ilgili TBMM'ye soru önergesinde bulunuldu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tarafından sunulan önergede, Develi ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli dolu yağışı sonucunda ekili tarım arazileri, meyve bahçeleri ve sebze üretim alanlarında ciddi zararlar oluştuğu ifade edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde ürün kayıplarının yüksek seviyelerde olduğu, bazı alanlarda zararın yüzde 90'a ulaştığı belirtilirken, üreticilerin, yaşanan afet nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesini ve gerekli desteklerin sağlanmasını talep ettikleri de önergede yer aldı. - KAYSERİ