MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Aklı Başında Kişiler Partilerine Sahip Çıkmalı' - Son Dakika
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MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Aklı Başında Kişiler Partilerine Sahip Çıkmalı'

MHP Medya ve İletişim Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP'nin boykot çağrılarına sert şekilde yanıt vererek, partinin içindeki aklı başında kişilerin CHP'ye sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti. Özdemir, CHP'nin Türkiye'ye ve Türk milletine layık olmadığını ve hukuka karşı başkaldırdığını savundu.

02.04.2025 02:23
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP'nin "Boykot" çağrılarına sert tepki göstererek, "CHP bünyesinde hala aklı başında kimseler kaldıysa partilerine sahip çıkmalı" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail bölgede neredeyse Türkiye'den izinsiz uçak uçuramayacak duruma gelmek üzereyken, Ortadoğu ve Avrupa'da Türkiyesiz hiçbir denklem kurulamayacağı görülmüş ve yeni dönem tezlerinde herkes kapımızı çalmaya başlamışken, Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek ve başarmak üzere büyük bir kararlılık varken, ülkemizi CHP eliyle içeriden karıştırma, ekonomik ve sosyal istikrarsızlık oluşturma hamlesinin gelmesi birbirinden bağımsız bir gündemin tesiri olmasa gerek. Hukuka karşı başkaldıran, anayasayı hepten yok sayan ve milletin evlatlarını kendi siyasi istikbali için aşağılık biçimde kullanan zavallı bir anlayışın sahipleri kendileri ile beraber CHP'yi de bitirmiştir. Türkiye'nin hiçbir meselesine tutarlı politika geliştiremeyen, dünyada ve bölgede yaşananlar karşısında görüş ve politika üretmeyi bırakın yaşanan gelişmeleri doğru okumaktan dahi aciz durumda olan CHP'nin başvurduğu tek şey bozgunculuk ve anarşizm oldu. Umudu ABD'de yayınlanan gazetelerde makaleler yayınlayarak, İngiltere'ye sitemlerini ileterek destek bulmaya bağlayan teslimiyetçi anlayışıyla CHP, Türkiye gerçeklerinden ne derecede uzaklaştığını da göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

"CHP bünyesinde hala aklı başında kimseler kaldıysa partilerine sahip çıkmalı"

Özdemir, açıklamasına şöyle devam etti; "CHP, bu haliyle Türkiye'ye ve Türk Milleti'ne layık değildir. CHP bünyesinde hala aklı başında kimseler kaldıysa partilerine sahip çıkmalı, Özgür Özel ve şürekasına karşı hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, toplumun huzurunun korunmasına ve ülkeye sadakate bağlılığın gereğini yerine getirmelidir. Türkiye'nin en büyük yolsuzluk soruşturmasının ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber diğer bazı belediyeler üzerinden elde edilen 560 milyar liranın, bir yandan birilerinin şahsi menfaati, diğer yandan CHP yönetiminin ele geçirilmesi amacıyla kullanışmış olmasıdır. Bu derecede vahim iddialar karşısında CHP yönetiminin bizatihi kendisi "aklanıp gelsinler" demek yerine, son derece büyük bir korku, endişe ve kendisinden olmayan herkese karşı nefretle hareket edip, toplumsal huzuru bozacak tüm girişimleri oluşturmaya çalışıyor. Bu beyhude girişim, mutlaka sahiplerinin başını yakacak, ne hukuk, ne de millet iradesi bu kirli hesaba geçit vermeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

İsmail Özdemir, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Türkiye, Hukuk, Medya, Yerel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Aklı Başında Kişiler Partilerine Sahip Çıkmalı' - Son Dakika

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