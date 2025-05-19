MHP'li Vekiller Aizanoi Antik Kenti'nde Ziyaretçi Sayısındaki Artışı Vurguladı - Son Dakika
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Yerel

MHP'li Vekiller Aizanoi Antik Kenti'nde Ziyaretçi Sayısındaki Artışı Vurguladı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret eden MHP'li vekiller, antik kentin ziyaretçi sayısındaki büyük artışı ve uluslararası alandaki önemini dile getirdi. 2024'te ziyaretçi sayısının 100 bine ulaşması bekleniyor.

19.05.2025 23:48
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MHP'li vekiller Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde, ziyaretçi sayısında büyük artış

KÜTAHYA - MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan milletvekilleri, antik kentin her geçen yıl artan önemi ve ziyaretçi sayısına dikkat çekti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Aizanoi'nin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayarak, "Her gelişimde burayla biraz daha gurur duyuyorum, biraz daha heyecanlanıyorum. Yaklaşık 10 yıl önce 3 bin ile 5 bin arasında olan ziyaretçi sayısı, 2024 yılında 100 bine ulaştı. 2025'te bu sayının 150 bin ila 200 bin olması bekleniyor," dedi.

Erbaş, bu başarıda emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Dumlupınar Üniversitesi'ndeki akademisyenlere ve yerel yöneticilere teşekkür etti. Aizanoi'nin uluslararası alanda da dikkat çektiğini belirten Erbaş, "Sadece geçen yıl burası 7 kez uluslararası haberlere konu oldu. Efes ile eşdeğer bir antik kentten söz ediyoruz. Şu an görünen yapı, bu büyük alanın yalnızca yüzde 10-15'ini oluşturuyor," ifadelerini kullandı.

İlk kez Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise antik kentten büyük etkilendiğini belirterek, "Gerçekten etkileyici bir yer. Kütahya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Erbaş da bu bölge için çok büyük bir şans. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş da Aizanoi'nin tarihi ve turistik potansiyeline dikkat çekerek, "İlçemiz Kütahya'nın kuzeyinde, şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta. Dünyanın en iyi korunmuş tapınaklarından biri, bir tiyatro ve tarihin ilk ticaret merkezlerinden biri burada yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Topbaş, belediye olarak kazılara verdikleri destekten ve yeni projelerden de söz etti: "Karşılama merkezine bir kafe açmayı ve kaymakamlığımızca getirilen 10 Moğol çadırıyla kadınlara yönelik bir istihdam modeli oluşturmayı planlıyoruz.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Çavdarhisar, Politika, Kütahya, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP'li Vekiller Aizanoi Antik Kenti'nde Ziyaretçi Sayısındaki Artışı Vurguladı - Son Dakika

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