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MHP Lideri Bahçeli, şampiyon güreşçileri kabul etti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcuları makamında kabul etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan güreşçileri ve Güreş Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu'nu MHP Genel Merkezinde makamında kabul etti. Bahçeli, milli takımı kazandığı kupa ve madalyalardan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kabulde; MHP Spor Komisyonu Başkanı ve MYK üyesi İbrahim Özbay, Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Buse Çavuşoğlu, Nesrin Baş, Selçuk Can, Alperen Bereber, Abdullah Çakmar, Nazmi Avluca, Efraim Kahraman ve MHP Spor Komisyonu Üyesi ve Federasyon Koordinatörü Levent Parlar hazır bulundu. Ayrıca, sporcular MHP liderine milli takım forması hediye ederken Bahçeli de sporculara altın hediye etti.