Mil Diyanet-Sen Üyeleri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan\'ın Açıklamasını Protesto Etti

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Mil Diyanet-Sen üyeleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Bolu'nun eğitim performansını eleştirdiği paylaşıma ilişkin, "Tanju Özcan derhal özür dilemelidir" açıklamasını yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden, "Bugün ÖSYM'nin sayfasını inceledim ve Bolu adına utanç duydum. Türkiye'deki birkaç tane şehrin dışında neredeyse tüm şehirler, her puan türünde Bolu'yu geçmişler. Bolu okul sorunu olmayan, Rahmetli İzzet Baysal'ın kazandırdığı birçok okulu olan bir şehrimiz. Çocuklarımızda çok şükür zeki ama hükümetin atadığı saçma sapan Milli Eğitim Müdürleri yüzünden bu hale geldik. Hükümete sesleniyorum; Bolu'da eksik olan, eğitimi bilen liyakatli bir Milli Eğitim Müdürü. Bize imam kılıklı Milli Eğitim Müdürleri yerine, eğitimi bilen bir Milli Eğitim Müdürü gönderin" açıklamasında bulundu. Mil Diyanet-Sen üyeleri Bolu Belediyesi önünde Tanju Özcan'ın açıklamasını protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Mil Diyanet-Sen Bolu İl Başkanı Hüseyin Bayram, "Ülkemizin manevi mihmandarı din görevlilerimizi üzecek şekilde 'imam kılıklı müdür' ifadelerini kullanmıştır. Ne amaçla bu ifadeleri kullandığını merak etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzide kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din gönüllüsü İmam Hatiplerimiz halkımızın milli ve manevi değerlerini korumasında önemli görevler üstlenmişlerdir. Milletine hizmet etmeye kendini adamış fedakar, cefakar imam kardeşlerimize dil uzatılmasına izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Son zamanlarda dindar kesime yönelik sistematik sözlü ve fiili saldırılar gerçekleşmektedir. Böyle bir zamanda Tanju Özcan'da böyle bir akıma kapılmış olacak ki, açıklamalarında her fırsatta kurumumuzu ve din görevlilerimizi küçük düşürmeyi amaçlayan ifadeler kullanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra kurulmuş, ülkemizin güzide bir kurumudur ve siyaset üstüdür. 100 yıldır en doğru şekilde görevini ifa eden din görevlilerimiz, bugünde görevlerinin başındadır. Tanju Özcan, milletimizin manevi önderi imam hatiplerimizden derhal özür dilemelidir. Sendika olarak kurumumuza ve kurumumuzun çalışanlarına karşı yapılmak istenen itibar suikastine asla sessiz kalmayacağız. Mil Diyanet-Sen ve Mil Diyanet-Sen Bolu şubesi olarak imam hatiplerimizin sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı. - BOLU