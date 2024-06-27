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Milas'ta kontrolünü kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Milas'ın Boğa Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. yönetimindeki 48 TK 360 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü araç içinde mahsur kaldı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları zorlu bir operasyonla gerçekleştirildi. Kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.