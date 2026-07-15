Milas'ta Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Milas'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Milas\'ta Orman Yangını Kontrol Altında
15.07.2026 10:06
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Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını, yoğun mücadeleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar havadan ve karadan devam ederken, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler gece boyunca geniş bir alana yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı. Orman işçileri ile Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangının kritik noktalarda ilerleyişini durdurabilmek amacıyla karşı ateş uygulaması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle müdahale hem havadan hem karadan yoğunlaştırıldı.

Yapılan yoğun söndürme çalışmaları sonuç verdi. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların özveri ile devam ettiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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