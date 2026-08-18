Milas'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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Milas'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 17 Yaralı

Milas\'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 17 Yaralı
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Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün demir yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Milas kara yolunun Milas ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul seferini yapan 34 MAA 824 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 48 YL 810 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği, kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 07.45 sıralarında Milas-Söke Karayolu Aydınlıkevler Mahallesi mevkiinde elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak demir yüklü bir TIR'a çarpması sonucu gerçekleşen kazanın ihbar edilmesiyle birlikte, olay yerine 8 ambulans ve 1 motorize ambulans ekibi sevk edilmiştir.

Sağlık ekiplerimizce olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda, maalesef 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada yaralanan 17 vatandaşımız ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Bu üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, hastanelerimizde tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Milas'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika

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