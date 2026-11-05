Millî turbojet motorlarda bininci üretim için tören düzenlendi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kale Jet Motorları tarafından geliştirilen KTJ serisi milli turbojet motorların bininci üretimi dolayısıyla düzenlenen törende, "Bu bin motorla en az 200 milyon dolarlık kaynağın ülkemizde kalmasını sağladık" dedi. Görgün, üç kıtada 10'a yakın ülkeye ihracatın sözleşme altına alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Kale Jet Motorları tarafından geliştirilen ve üretilen KTJ serisi milli turbojet motorların bininci üretimi dolayısıyla Savunma Sanayii Başkanlığında tören düzenlendi.

Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kale Jet Motorları'nın bininci motorunu teslim etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

İlk motoru geliştirmenin büyük bir mühendislik başarısı olduğunu vurgulayan Görgün, "Onu aynı kaliteyle bin kez üretip teslim edebilmek ise başlı başına bir sanayi başarısı. Bu salonda, o başarının her aşamasında sorumluluk almış insanlar var. Emeğin değerini hatırlamaya, hatırlatmaya ve yüceltmeye ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Ben buradaki başarıyı büyük bir takdirle alkışlıyorum. Yöneticisinden mühendisine, teknisyeninden işçisine, emeği olan herkesi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bir mühendisin fikrinin ya da teknisyenin emeğinin yıllar sonra bir ülkenin geleceğini değiştiren gelişmelerin başlangıcı olabileceğine işaret eden Görgün, samimi bir gayretin öngörüleri aşan hayırlı sonuçlara vesile olabileceğine inandığını söyledi.

"Bininci motor, o iradenin ve sürekliliğin somut sonuçlarından biri"

Mayıs 2004'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında büyük dış alım ihalelerinin iptal edildiğini hatırlatan Görgün, yerli geliştirme ve üretimi esas alan bir yol seçildiğini belirtti.

Dışa bağımlılığın yüksek olduğu bir dönemde Türk mühendislerine güvenilerek böyle bir karar alınmasının büyük bir cesaret olduğunu dile getiren Görgün, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız o gün milletimize bir söz verdi, bu alanda çalışan herkese de ağır bir sorumluluk yükledi. Ardından projeleri tek tek takip etti, kaynak sağlanmasına öncülük etti, siyasi desteğini sürdürdü. O kararlılık, binlerce insanın emeğiyle birleşti. Yıllar isteyen projeler birer birer gün yüzüne çıktı, seri üretime geçti. Bugün teslim ettiğimiz bininci motor da o iradenin ve sürekliliğin somut sonuçlarından biri."

Dünyada çatışmaların hızla yayıldığını belirten Görgün, adaleti ve barışı savunmanın gerektiğinde bunları koruyacak güce sahip olmayı da gerektirdiğini kaydetti. Görgün, "Biz de savunma sanayiinde, ülkemizi güven içinde yaşatmak, adalet ve barış vaadimizin arkasında durabilmek için çalışıyoruz" dedi.

"Hedefimiz yaptırım geçirmez bir Türkiye"

Türkiye'nin geçmişte savunma sanayiinde dışa bağımlılığın bedelini ağır ödediğini ifade eden Görgün, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki ambargoların ve terörle mücadelede karşılaşılan engellerin unutulmadığını vurguladı.

Görgün, "Savunma sanayiinde dışa bağımlılık, ulusal güvenlikte başkalarının insafına mahküm olmak demek. Yerlilik oranımızı bu yüzden vurguluyoruz. Çeyrek asra yaklaşan sürede yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerinde bir seviyeye geldik. Kritik sistem ve alt sistemlerde tam bağımsızlığa ulaşmak için çalışıyoruz. Hedefimiz, bir başkasının kararıyla üretimi durmayan, güvenliğinden taviz vermeyen, yaptırım geçirmez bir Türkiye" açıklamasında bulundu.

"Füze bizimdi ama üretimin devamı başkasından gelecek motora bağlıydı"

Kale'nin bininci motorunun bu nedenle önemli olduğunu belirten Görgün, Türk mühendislerinin geliştirdiği füzelerde geçmişte yurt dışından tedarik edilen motorların kullanıldığını hatırlattı.

Motor tedarikinde yalnızca bedelin ödenmesinin yeterli olmadığını söyleyen Görgün, "Teslimatlar gecikiyor, izin süreçleri uzuyor, ambargo ve kısıtlamalar üretim takvimimizi etkiliyordu. Füze bizimdi ama üretimin devamı başkasından gelecek motora bağlıydı" dedi.

Sipariş edilen motorların sayısı ve teslimat takviminin üretim ve envanter planları hakkında dışarıya fikir verebildiğine de dikkati çeken Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi geliştirdiğimiz füzeyi dost bir ülkeye ihraç etmek istediğimizde de motoru aldığımız ülkenin kısıtlamalarıyla karşılaşabiliyorduk. Kendi silahımızı üretirken de satarken de başka bir ülkenin vereceği kararı beklemek zorunda kalıyorduk. Bugün SOM, ATMACA, ÇAKIR ve KARA ATMACA'ya kendi motorlarımızla güç verebiliyoruz. Kale'nin kazandırdığı bu kabiliyet sayesinde hem üretimimizin devamlılığı hem de füzelerimizin ihracatı üzerindeki önemli bir bağımlılığı ortadan kaldırdık."

"Küresel arenada birlikte sonuç üretebilen ekosistemler yarışıyor"

Başarıya füze geliştiren ekiplerle motor tasarlayan ekiplerin birlikte çalışmasıyla ulaşıldığını anlatan Görgün, tedarikçilerin, teknisyenlerin ve test ekiplerinin aynı hedef etrafında buluştuğunu söyledi.

Görgün, "Başkanlığımızın koordinasyonunda Kale, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve tedarikçilerimizin kurduğu bu birlikteliğe, Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki tecrübesi yön verdi. Ekosistem dediğimiz yapı böyle anlam kazanıyor. Herkes kendi işini iyi yapacak, birbirini tamamlayacak ve birlikte sonuç üretecek" diye konuştu.

Tek bir parçanın eksikliğinin bütün bir sistemin teslimatını geciktirebileceğini vurgulayan Görgün, ihtiyaç duyulan sayıda motorun zamanında üretilebilmesi için bu bütünlüğün korunması gerektiğini belirtti. Görgün, "Bugün küresel arenada yarışan yalnızca şirketler değil, birlikte sonuç üretebilen ekosistemler" dedi.

"Üç kıtada 10'a yakın ülkeye ihracat sözleşme altına alınmış durumda"

Üretim arttıkça ekosistemin tamamının geliştiğine işaret eden Görgün, milli motorların ekonomik katkısına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu bin motorla en az 200 milyon dolarlık kaynağın ülkemizde kalmasını sağladık. Seri üretimlerin arttığı bir dönemdeyiz, o nedenle bu rakam çok daha yukarıya çıkacaktır. Ülkemiz içinde harcadığımız her kuruşla kendi insanımız, tedarikçilerimiz ve yeni yatırımlar için güçlü bir zemin oluşturduk."

Üretim gücünün Türkiye'yi dost ve müttefik ülkeler için güvenilir bir çözüm ortağı haline getirdiğini belirten Görgün, "Bugün doğrudan motor satışları ve ROKETSAN füzeleri üzerinden, üç kıtada 10'a yakın ülkeye ihracat sözleşme altına alınmış durumda. Bir zamanlar motor bekleyen ülkemiz, artık başka ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap veriyor" ifadelerini kullandı.

"'Yapamayız' diyenlere bin motorla, bin kez cevap verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan emekle "yapamayız" devrinin adım adım sona erdirildiğini söyleyen Görgün, üretilen her platform, sistem ve alt sistemle bu düşüncenin geride bırakıldığını vurguladı.

Görgün, "Kale de bu değişime öncülük edenlerden biri oldu. 'Yapamayız' diyenlere bin motorla, bin kez cevap verdi. Şimdi bu birikimle yeni motorlar geliştirecek, üretimimizi büyütecek, gençlerimizin bu başarıyı sürdürmesini sağlayacağız. Rekabetçi piyasa şartlarında en iyisini yaparak kazandığımız bu özgüveni gelecek projelere de hep beraber taşıyacağız" dedi.

Kale Grubuna, Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanlarına, proje ortaklarına, tedarikçilere ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür eden Görgün, bininci motorun hayırlı olmasını diledi.