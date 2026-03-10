İshak Şan Adıyaman\'da Halkla Buluştu

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, gerçekleştirdiği yoğun ve kapsamlı program kapsamında il genelinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez ve ilçeleri kapsayan ziyaretlerde Milletvekili Şan, hem devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırdı hem de halkın taleplerini dinledi.

Programına Adıyaman Merkez'de başlayan Milletvekili Şan, ardından sırasıyla Kahta, Gölbaşı, Besni ve Akıncılar Beldesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak şehit aileleriyle bir araya gelen Milletvekili Şan, onların dualarını aldı. Aziz şehitlerin emanetlerine gösterdiği yakın ilgiyle dikkat çeken Şan, daha sonra ilçelerdeki devlet hastanelerini ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık çalışanlarıyla istişarelerde bulundu.

Vatandaşların nabzını tutmak amacıyla esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Milletvekili Şan, özellikle Kahta, Besni ve Gölbaşı çarşılarında esnafın sorunlarını yerinde dinledi. Pazar ziyaretlerinde ise tezgah sahipleri ve vatandaşlarla sohbet eden Şan, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Yerel yönetimlerle koordinasyonu güçlendirmek amacıyla ilçe belediyelerini de ziyaret eden Şan, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle kentte devam eden yatırımları değerlendirdi. - ADIYAMAN