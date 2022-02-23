Milletvekili Kabukcuoğlu, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Milletvekili Kabukcuoğlu, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'yi ziyaret etti

23.02.2022 14:23
Milletvekili Kabukcuoğlu, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'yi ziyaret etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette hayırlı olsun dileklerini ileten Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu; teknolojik, çevreci ve katma değeri yüksek üretim yapısı ile Eskişehir OSB'nin ülke için önemli bir üretim üssü olduğunu belirtti. Kabukcuoğlu, "Eskişehir ülkemizin en köklü sanayi tarihine ve bilgi birikimine sahip illerin başında gelmektedir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz ise bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyel ile sadece ilimize değil ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam ediyor. Organize Sanayi Bölgemizin gelişimini sürdürmesi bizler için çok önemli, bu konuda bölge yönetimine destek olmak, sorunların ve işlerin çözümü noktasında TBMM'de bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Yeni dönemde de sanayimizin, şehrimizin ve ülkemizin geleceği adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz"

Sanayinin ve şehrin kalkınması için sürdürdükleri çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini ifade eden Eskişehir OSB Başkanı Küpeli, "Eskişehir OSB yönetimi olarak sanayicimizden aldığımız güç ile hem sanayicimize hem şehrimize ve hem de ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeni dönemde de sanayimizi, şehrimizin ve ülkemizin geleceği adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. Görevde olduğumuz son 4 yılda EOSB'de 256 adet yeni firmaya, tam 442 adet futbol sahasına karşılık gelen toplam 3 milyon 154 bin metrekarelik alan tahsis ettik. Pandemi koşullarına rağmen, Eskişehir OSB'de 2021 yılında elektrik tüketimi 2020 yılına göre yüzde 11,5 doğalgaz tüketimi ise yüzde 12,7 arttı. Bu büyüme ve gelişmeyi önümüzdeki dönemde daha da hızlandırarak devam ettireceğiz" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu'na teşekkür eden Başkan Küpeli, şehrin ve sanayinin gelişmesi adına, ortak çalışmalar yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili Kabukcuoğlu, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'yi ziyaret etti - Son Dakika


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